Exhiben a juez electo amenazando a su pareja con arma de fuego

El Juez de control penal José Luis Yonathan Yong Mendoza fue exhibido amenazando con un arma de fuego a su pareja en calles de Residencial Palmaris.

Vecinos grabaron el hecho, ocurrido presuntamente la víspera de Navidad, donde el impartidor de justicia, electo en la pasada elección, apunta a la mujer, tirada en el suelo y suplicando.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye pobreza extrema en México: Banxico

En las denuncias se reportó que Yong también amenazó a guardias privados.

El ahora juez fue director de la Policía de Cancún y en 2021 fue señalado de estar vinculado con la mafia rumana; entonces la UIF congeló cuentas ligadas a él y a su padre.

El 1 de junio fue electo Juez en Quintana Roo.