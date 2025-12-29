Exhiben a juez electo amenazando a su pareja con arma de fuego
/ 29 diciembre 2025
El hecho fue grabado por vecinos durante la víspera de Navidad
El Juez de control penal José Luis Yonathan Yong Mendoza fue exhibido amenazando con un arma de fuego a su pareja en calles de Residencial Palmaris.
Vecinos grabaron el hecho, ocurrido presuntamente la víspera de Navidad, donde el impartidor de justicia, electo en la pasada elección, apunta a la mujer, tirada en el suelo y suplicando.
En las denuncias se reportó que Yong también amenazó a guardias privados.
El ahora juez fue director de la Policía de Cancún y en 2021 fue señalado de estar vinculado con la mafia rumana; entonces la UIF congeló cuentas ligadas a él y a su padre.
El 1 de junio fue electo Juez en Quintana Roo.