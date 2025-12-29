Exhiben a juez electo amenazando a su pareja con arma de fuego

México
/ 29 diciembre 2025
    Exhiben a juez electo amenazando a su pareja con arma de fuego
    En las denuncias se reportó que Yong también amenazó a guardias privados. FOTO: REFORMA

El hecho fue grabado por vecinos durante la víspera de Navidad

El Juez de control penal José Luis Yonathan Yong Mendoza fue exhibido amenazando con un arma de fuego a su pareja en calles de Residencial Palmaris.

Vecinos grabaron el hecho, ocurrido presuntamente la víspera de Navidad, donde el impartidor de justicia, electo en la pasada elección, apunta a la mujer, tirada en el suelo y suplicando.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye pobreza extrema en México: Banxico

En las denuncias se reportó que Yong también amenazó a guardias privados.

El ahora juez fue director de la Policía de Cancún y en 2021 fue señalado de estar vinculado con la mafia rumana; entonces la UIF congeló cuentas ligadas a él y a su padre.

El 1 de junio fue electo Juez en Quintana Roo.

Temas


Injusticia
Violencia
Violencia Contra La Mujer

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.

Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca
En tanto, los accidentes laborales en otros rubros disminuyeron respecto a años anteriores.

Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas
Banxico aseguró que la disminución de pobreza extrema se registró en todas las regiones del País.

Disminuye pobreza extrema en México: Banxico
Como suele ocurrir de forma mensual, la aplicación de WhatsApp quedará obsoleta para ciertos dispositivos Android y iOS al finalizar diciembre.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares iOS y Android en 2026
(L to R) Hugh Jackman as Mike Sardina and Kate Hudson as Claire Stengl in director Craig Brewer's SONG SUNG BLUE, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

“El éxito superó todas mis expectativas”: Hugh Jackman pasa de ser Wolverine a ‘imitar’ a Neil Diamond
Jalen Hurts lideró la ofensiva de Filadelfia en la primera mitad antes de que la lluvia complicara el desarrollo del juego.

La defensa de Eagles frena a Josh Allen y supera a Bills en duelo cerrado
17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León

17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León
El hogar se mantiene como una zona de alto riesgo para las mujeres en el estado.

Mujeres las más afectadas por violencia intrafamiliar: llegan al hospital 505 víctimas en el año, en Coahuila