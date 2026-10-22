Afecta violencia al comercio y frena consumo en México rumbo a 2027

“El retail mexicano cierra 2026 bajo una doble presión: la violencia que cierra tiendas y bloquea carreteras, y un consumidor que tiene menos dinero y menos confianza para gastarlo” , señaló.

Jorge Quiroga, fundador y CEO de TodoRetail, advirtió que la inseguridad se suma al debilitamiento del poder adquisitivo, la disminución de los envíos de remesas y el deterioro de la confianza del consumidor, factores que comprometen las ventas del comercio este año.

La violencia generada por el crimen organizado , los bloqueos carreteros y las extorsiones amenazan el consumo en México al provocar el cierre de establecimientos, interrumpir las cadenas de suministro y modificar los hábitos de compra de los hogares.

En entrevista, explicó que el temor a los delincuentes inhibe la adquisición de bienes de alto valor, como los automóviles.

“Porque si tienes dinero para comprarte un automóvil, ¿para qué lo quieres comprar? Porque estás poniéndote un letrero diciendo: yo tengo dinero para comprar este automóvil, vengan, asáltenme y róbenme”, expresó.

Quiroga destacó que la situación en Sinaloa es grave, donde comerciantes estimaron pérdidas por 70 mil millones de pesos durante el primer año del conflicto entre grupos criminales, con caídas de hasta 70 por ciento en las ventas y 15 mil negocios afectados.

En Culiacán, a los trabajadores de grandes cadenas les cambian frecuentemente los horarios para reducir el riesgo de agresiones y extorsiones.

Entre enero y agosto de 2026, las ventas a tiendas iguales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron apenas 1.5 por ciento nominal, mientras que los autoservicios avanzaron 0.3 por ciento, lo que representa una contracción en términos reales.

Quiroga puso como ejemplo los hechos violentos del 22 de febrero en Jalisco y otras entidades, que provocaron 252 bloqueos carreteros en 20 estados. En Jalisco, 69 tiendas OXXO resultaron dañadas o saqueadas, mientras que Alsea cerró cerca de 300 establecimientos y cadenas como Walmart y Palacio de Hierro suspendieron operaciones o modificaron sus horarios.

“Cuando una carretera se bloquea, una tienda puede quedarse sin mercancía. Cuando una zona se vuelve inaccesible, los colaboradores no llegan a trabajar”, explicó.