Aficionado cae y muere, durante supuesto estado de ebriedad, en el Estadio Azteca

El 28 de marzo, a pocas horas del partido México-Portugal en el Estadio Azteca, un asistente falleció de una caída.

En pleno día de reinauguración, un aficionado en supuesto estado de ebriedad cayó desde el palco, mientras intentaba bajar por los niveles, fuera de los pasillos. El incidente fue confirmado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Según reportes iniciales, el aficionado en estado de ebridad intentó saltar entre niveles por la parte externa. Fue atendido por personal médico, en la escena, pero se confirmó su fallecimiento.

El acceso al Estadio Azteca inició en la tarde de las 17 horas. Alrededor del establecimiento, se han registrado operativos de policía, activistas y gente en protesta.