Aficionado cae y muere, durante supuesto estado de ebriedad, en el Estadio Azteca

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México
/ 28 marzo 2026
    Aficionado cae y muere, durante supuesto estado de ebriedad, en el Estadio Azteca
    El Estadio Banorte y la afición se encuentran listos para recibir el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, como parte de la preparación de ambas escuadras con miras a la Copa del Mundo 2026. Este juego también sirve para la reinauguración de lo antes fue el Estadio Azteca que fue remodelado para la justa mundialista. Cuarto oscuro | Moisés Pablo Nava

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en su cuenta oficial de X el incidente

El 28 de marzo, a pocas horas del partido México-Portugal en el Estadio Azteca, un asistente falleció de una caída.

En pleno día de reinauguración, un aficionado en supuesto estado de ebriedad cayó desde el palco, mientras intentaba bajar por los niveles, fuera de los pasillos. El incidente fue confirmado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Según reportes iniciales, el aficionado en estado de ebridad intentó saltar entre niveles por la parte externa. Fue atendido por personal médico, en la escena, pero se confirmó su fallecimiento.

El acceso al Estadio Azteca inició en la tarde de las 17 horas. Alrededor del establecimiento, se han registrado operativos de policía, activistas y gente en protesta.

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No se ha informado si el incidente cancelará o pondrá en pausa el juego amistoso entre la selección mexicana y la de Portugal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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