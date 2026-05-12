$!Afirma FGR que la Marina protegió a los Farías, indagados por huachicol fiscal

En esta carpeta de investigación, Ojeda no tiene la calidad de imputado. La Fiscalía lo menciona cuando relata que el asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tuvo como fin que no se hiciera pública su denuncia contra los Farías.

FGR dijo que Manuel y Fernando Farías, indagados por huachicol fiscal, eran protegidos por su tío y en ese entonces secretario de la Marina . Así lo refiere, sin dar mayores detalles, en la solicitud de orden de aprehensión contra 15 empresarios, apoderados y agentes aduanales.

“Previo a su ejecución, el Contralmirante se reunió con el Almirante Raymundo Morales en el mes de octubre, y posteriormente informó a personal de la Secretaría de Marina sobre su periodo vacacional, señalando con precisión los lugares en los que estaría durante esos días, particularmente Manzanillo y Mazatlán”, dice la FGR.

“Dicha información sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina, circunstancia que facilitó su ubicación y posterior ejecución, con la evidente finalidad de silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna, quienes contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Ojeda Durán”.

El 19 de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no existe ninguna línea de investigación contra el exsecretario por el caso de contrabando de combustibles que se atribuye a sus sobrinos.

La solicitud sobre la orden de aprehensión contra 15 empresarios fue devuelta el pasado 29 de marzo a la FGR por la juez federal Mariana Vieyra Valdez, debido a presuntas deficiencias técnicas.

Otros dos muertos

La FGR sospecha de un posible “ajuste de cuentas” en las muertes de los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, oficialmente fallecidos por suicidio y accidente tras desatarse el escándalo de los mandos de la Marina presuntamente implicados en el huachicol fiscal.

En la solicitud de orden de aprehensión, la Fiscalía plantea esta presunción debido a la capacidad de corrupción y alto nivel de violencia que atribuye al grupo criminal que supuestamente comandaban en las aduanas los Farías.

“Quedan evidenciados los alcances, capacidad de corrupción y alto nivel de violencia utilizados por los integrantes de esta empresa criminal, quienes de manera reiterada amenazan, coaccionan y privan de la vida a personas que no acatan sus instrucciones o que proporcionan información sobre el modus operandi de la organización, debido a que cuentan con la protección de servidores públicos corruptos, a quienes entregan sobornos millonarios”, dice la FGR en el documento.

El Capitán Pérez Ramírez, quien según la indagatoria recibió un soborno de 100 mil pesos para permitir el contrabando de hidrocarburos en la Aduana de Tampico, oficialmente se suicidó en sus oficinas de la Unidad Portuaria de Altamira, el 8 de septiembre pasado.

Exige Farías pruebas

Ante la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a EU para presentar pruebas y elementos contundentes en acusaciones penales, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna le solicitó su intervención para que las autoridades respeten sus derechos, ya que asegura que él ha sido encarcelado sin pruebas irrebatibles.

En su quinta carta enviada a la mandataria, el procesado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal se queja de que las autoridades investigadoras pretendan reservar por motivos de seguridad nacional toda información que sirva para demostrar su inocencia, un hecho que, afirma, lo pone en un estado completo de indefensión.

“Que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos”, demanda.

Huachi-túnel en Nuevo León

Autoridades federales desmantelaron un túnel que se conectaba y robaba combustibles de la terminal de almacenamiento de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. Se incautaron 205 mil 418 litros de hidrocarburos, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, 7 cajas secas, 3 vehículos y un contenedor marítimo.