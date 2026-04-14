Afirma Gobierno de Sheinbaum que homicidios han bajado 41% en 18 meses

A un año y medio del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad informó una reducción significativa en los homicidios dolosos a nivel nacional. Según datos presentados por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de este delito disminuyó 41% entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

Esto representa una baja de 35 casos diarios, al pasar de 86.9 a 51.4 homicidios en promedio. Durante el informe con corte al 31 de marzo, se destacó que marzo de 2026 registró la menor incidencia de homicidios en los últimos 11 años. Además, el primer trimestre del año alcanzó su nivel más bajo para ese periodo desde 2015. A pesar de la tendencia a la baja, siete estados concentraron más de la mitad de los casos en marzo: Guanajuato (9.2%), Chihuahua (8.3%), Baja California (8%), Morelos (6.4%), Guerrero (6.3%), Estado de México (6%) y Oaxaca (5.9%).

En el análisis por entidad, sobresalen reducciones importantes. Guanajuato registró una caída del 63% desde su punto más alto en 2025; Nuevo León reportó una disminución del 74%, mientras que Zacatecas y Quintana Roo mostraron descensos de 89% y 74%, respectivamente. Otros delitos de alto impacto también reflejaron una tendencia descendente. Entre 2018 y el primer trimestre de 2026, el promedio diario bajó 52%, al pasar de 969.4 a 461.3 casos. En ese mismo lapso, el robo de vehículo con violencia disminuyó 56.4%. En la comparación anual, del primer trimestre de 2025 al mismo periodo de 2026, se registraron reducciones en varios ilícitos: secuestro (-36%), extorsión (-17.7%) y robo con violencia (-18.2%). El único delito que mostró un incremento fue el robo a casa habitación con violencia, que presentó un alza marginal de 2.2%.

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