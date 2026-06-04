Afirma Gobierno de Sheinbaum que México cumplió con las condiciones de FIFA para ser sede del Mundial

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    Afirma Gobierno de Sheinbaum que México cumplió con las condiciones de FIFA para ser sede del Mundial
    En materia de seguridad, informó que se han realizado ejercicios de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales bajo el Plan Kukulcán. CUARTOSCURO

Gabriela Cuevas afirmó que el país completó satisfactoriamente los requisitos relacionados con migración, permisos laborales, seguridad, temas fiscales y logística operativa

A una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal aseguró que México ha cumplido con la totalidad de los compromisos exigidos por el organismo internacional para albergar el torneo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos rumbo al Mundial, afirmó que el país completó satisfactoriamente los requisitos relacionados con migración, permisos laborales, seguridad, temas fiscales y logística operativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-sheinbaum-detalles-del-mundial-social-donde-se-busca-fomentar-la-actividad-deportiva-HH21150205

Entre los avances destacó la reducción de los tiempos de ingreso en aeropuertos sede, la implementación de una visa electrónica para ciudadanos brasileños y la operación de sistemas biométricos para viajeros de más de 40 nacionalidades.

En materia de seguridad, informó que se han realizado ejercicios de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales bajo el Plan Kukulcán, mientras que en el ámbito social se reportó el impulso de más de 4 mil 200 espacios deportivos, entre nuevas canchas y rehabilitaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estas obras buscan fortalecer la formación de futuros talentos del fútbol y exhortó a los clubes de la Liga MX a consolidar sus propias academias y canteras.

Asimismo, aclaró que las decisiones relacionadas con la Selección Mexicana corresponden exclusivamente a la Federación Mexicana de Fútbol, al tratarse de una institución privada ajena al gobierno.

Respecto a posibles suspensiones de clases y esquemas de trabajo remoto durante los partidos, indicó que las medidas serán evaluadas por autoridades educativas y empresas, ya que declarar días inhábiles implica obligaciones establecidas en la legislación laboral.

La presentación incluyó además informes sobre programas educativos, actividades culturales, promoción turística, protección al consumidor, salud, inclusión deportiva y proyectos tecnológicos vinculados a la celebración de la justa mundialista.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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