Plantean periodo extraordinario para aplazar elección al Poder Judicial

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    Plantean periodo extraordinario para aplazar elección al Poder Judicial
    “Estaremos pendientes de que si surgen iniciativas de reforma constitucional o legal que ameriten la posibilidad de un periodo extraordinario”, informó Castillo. Cuartoscuro

Laura Itzel Castillo abrió la posibilidad a que el Congreso de la Unión lo convoque, aunque condicionó este escenario

CDMX.-La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo (Morena), abrió la posibilidad a que el Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario.

La morenista condicionó este escenario ante la llegada de reformas constitucionales o legales que justifiquen el llamado.

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Previamente, el INE pidió reformar la Constitución para aplazar las elecciones judiciales a 2028, y tras la llegada de Luisa Alcalde a la Consejería de Presidencia, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, le dejó como primera tarea el análisis de esta modificación.

“Estaremos pendientes de que si surgen iniciativas de reforma constitucional o legal que ameriten la posibilidad de un periodo extraordinario”, informó a través de un mensaje en redes sociales.

RECONOCEN CALENDARIO AJUSTADO

El pronunciamiento se da a tan sólo dos días de que la senadora se reunió con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde abordaron los temas “relevantes” de la agenda legislativa, según informó la segunda al mando en el Gobierno.

Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, incluso urgió tomar una decisión ante un calendario apretado, puesto que de acuerdo con la legislación toda modificación electoral debe quedar antes del inicio de un nuevo periodo electoral, es decir, a finales de este mes.

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Monreal previó que la convocatoria debía acordarse entre lunes y martes de la semana que está por comenzar, para llevar la solicitud ante el Pleno de la Permanente el miércoles 20 de mayo; sin embargo, Castillo indicó que esta semana la sesión ocurrirá el jueves.

ELECCIÓN JUDICIAL

El pasado miércoles, 10 de los 11 Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron un encuentro con el jefe de la bancada guinda en San Lázaro para exponerle los riesgos técnicos y operativos de llevar a cabo la elección judicial el mismo día que los comicios intermedios de 2027.

De acuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al aplazar las elecciones judiciales a 2028, se generarían ahorros por dos mil millones de pesos.

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Taddei agregó que esperarían la respuesta hasta el 3 de junio y, en caso de no tenerla, se prepararían para celebrar las elecciones tal cual marca la ley, lo que implicaría un gasto de 21 mil millones de pesos.

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