Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’

Asimismo, confirmó que el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos la extradición de empresarios presuntamente involucrados en la introducción ilegal de combustible al país sin el pago de impuestos correspondientes.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y precisó que, una vez que el proceso concluya, la información será dada a conocer públicamente.

Afirmó que no existen líneas de investigación en contra del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán , luego de la difusión de presuntos audios atribuidos al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien habría denunciado una red de corrupción al interior de la Marina antes de ser asesinado.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que como parte de las investigaciones sobre el caso de “huachicol fiscal”, por el contrabando de combustibles, aún hay “detenciones pendientes”.

Cuestionada sobre si se trata de integrantes de la familia Jensen, señalada por estos delitos, respondió que la solicitud incluye a miembros de esa familia, “entre otros” implicados en el mismo esquema.

En relación con el presunto daño al erario por el contrabando de combustibles, estimado en 600 mil millones de pesos, explicó que se trata de un cálculo preliminar mencionado en su momento por la Procuraduría Fiscal, basado en el volumen de combustible que no habría pagado impuestos, a partir de variaciones detectadas en las tendencias de venta.

Informó que el robo y comercialización ilegal de combustibles —conocido como “huachicol”— muestra una tendencia a la baja, situación que, afirmó, puede corroborarse a partir de los registros de ventas tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de distribuidores privados.

En otro tema, la mandataria explicó que las recientes interrupciones en las operaciones de comercio exterior se originaron por la ruptura de un cable de fibra óptica, lo que ocasionó la pérdida temporal de información en los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La falla provocó suspensiones de entre tres y ocho horas en distintos puntos del país, aunque aseguró que el servicio ya fue restablecido.

Sheinbaum detalló que se investiga el origen del incidente, ya que se trata de una situación inédita. Además, indicó que su administración evalúa la implementación de un sistema alterno que permita mantener la operación aduanera en caso de que vuelva a presentarse una contingencia similar.

Las afectaciones se reportaron en el puerto de Veracruz, así como en Tijuana, Nuevo Laredo y Reynosa.