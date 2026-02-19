Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’
    Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y precisó que, una vez que el proceso concluya, la información será dada a conocer públicamente. ESPECIAL

Afirmó que no existen líneas de investigación en contra del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que como parte de las investigaciones sobre el caso de “huachicol fiscal”, por el contrabando de combustibles, aún hay “detenciones pendientes”.

Afirmó que no existen líneas de investigación en contra del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, luego de la difusión de presuntos audios atribuidos al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien habría denunciado una red de corrupción al interior de la Marina antes de ser asesinado.

TE PUEDE INTERESAR: Alcohol, detrás de siete tipos de cáncer, alertan especialistas

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y precisó que, una vez que el proceso concluya, la información será dada a conocer públicamente.

Asimismo, confirmó que el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos la extradición de empresarios presuntamente involucrados en la introducción ilegal de combustible al país sin el pago de impuestos correspondientes.

Cuestionada sobre si se trata de integrantes de la familia Jensen, señalada por estos delitos, respondió que la solicitud incluye a miembros de esa familia, “entre otros” implicados en el mismo esquema.

En relación con el presunto daño al erario por el contrabando de combustibles, estimado en 600 mil millones de pesos, explicó que se trata de un cálculo preliminar mencionado en su momento por la Procuraduría Fiscal, basado en el volumen de combustible que no habría pagado impuestos, a partir de variaciones detectadas en las tendencias de venta.

Informó que el robo y comercialización ilegal de combustibles —conocido como “huachicol”— muestra una tendencia a la baja, situación que, afirmó, puede corroborarse a partir de los registros de ventas tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de distribuidores privados.

En otro tema, la mandataria explicó que las recientes interrupciones en las operaciones de comercio exterior se originaron por la ruptura de un cable de fibra óptica, lo que ocasionó la pérdida temporal de información en los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La falla provocó suspensiones de entre tres y ocho horas en distintos puntos del país, aunque aseguró que el servicio ya fue restablecido.

Sheinbaum detalló que se investiga el origen del incidente, ya que se trata de una situación inédita. Además, indicó que su administración evalúa la implementación de un sistema alterno que permita mantener la operación aduanera en caso de que vuelva a presentarse una contingencia similar.

Las afectaciones se reportaron en el puerto de Veracruz, así como en Tijuana, Nuevo Laredo y Reynosa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Huachicol

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso