Afirma Sheinbaum que quiebra de First Brands Group no tiene que ver con los aranceles de Trump

México
/ 29 enero 2026
    Afirma Sheinbaum que quiebra de First Brands Group no tiene que ver con los aranceles de Trump
    También habló del tema de la reunión que sostuvo con las automotrices, y explicó que se acordó que hay varios temas, más allá de los propios aranceles que tiene la Industria Automotriz. ESPECIAL

Mencionó que la quiebra no tiene que ver con los aranceles y que es un tema que está sucediendo en Estados Unidos

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema de la quiebra de la empresa Friste Brands Group en EU y que está provocando el cierre de maquiladoras y el desempleo de miles de trabajadores en Ciudad Juárez y Matamoros.

Por lo que mencionó que la quiebra no tiene que ver con los aranceles y que es un tema que está sucediendo en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Tuvimos una conversación muy agradable y cordial; seguimos avanzando’: Sheinbaum sobre la llamada telefónica que sostuvo con Trump

“Es una quiebra en EU y sus filiales en México están cerrando. Pero cierra en EU, y tiene que ver con otros temas distintos de esa empresa, incluso ayer se lo pregunté a la Industria Automotriz, y coinciden en esta interpretación, y lo que se está buscando es que no se pierda la producción de estas autopartes. Y la idea es que al entrar en quiebra, es que otras empresas puedan adquirir esta empresa”, expresó.

Añadió que lo que puedan hacer de su parte, lo estarán trabajando, y volvió a aclarar que no tiene que ver con los aranceles o con algún tema especial con EU y México, sino que es algo que ocurrió en los Estados Unidos.

Apuntó que en la conversación que tuvo con Trump, también se habló de la Industria Automotriz, y se sigue avanzando ya que todavía no hay una conclusión, pero se sigue con el tema.

Reunión con las automotrices

También habló del tema de la reunión que sostuvo con las automotrices, y explicó que se acordó que hay varios temas, más allá de los propios aranceles que tiene la Industria Automotriz y que se sigue trabajando conjuntamente con EU.

Agregó que hay varios temas que les interesan en México, como acelerar el cruce de las aduanas, la devolución más pronta del IVA.

“Les explicamos que el año pasado se devolvió de IVA a la Industria Automotriz, cerca de 37 mil millones de pesos, más que lo que se devolvió en 2024. Ellos solicitaron, solamente que fuera más pronto, ya que se tarda 30 días en regresar el IVA, y vamos a trabajar en ello para ayudar a que no haya barreras adicionales, aparte de las tarifas”, expresó.

Mencionó que se habló de algunos temas particulares. Que se está discutiendo una norma ambiental para los vehículos, que se pudiera acelerar esta norma, ya que se vence una en 2027, y como ellos planean sus inversiones con tiempo, quieren que se cierre de una vez la norma para que se pueda planear hacia adelante.

“Hablamos también, y es importante mantener los acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Ellos exportan a otros lugares, además de EU”, expresó.

Concluyó que quedaron en seguir trabajando, se hizo una Comisión Intersecretarial con varias áreas para que se pueda avanzar en distintos temas que se están planteando.

