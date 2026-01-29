‘Tuvimos una conversación muy agradable y cordial; seguimos avanzando’: Sheinbaum sobre la llamada telefónica que sostuvo con Trump

El día de hoy, la conferencia matutina comenzó dos horas más tarde de lo habitual, debido a una llamada telefónica que sostuvieron Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Sheinbaum sostuvo que fue una llamada cordial y amable, y que duró como 40 minutos.

TE PUEDE INTERESAR: China ejecuta a 11 personas vinculadas a una operación de estafa en Myanmar

“Hablamos de varios temas. Ayer, estuvo el Secretario de Economía con el Secretario de Comercio y el Embajador para seguir hablando del tema del Tratado Comercial (T-MEC). Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial”, expresó la mandataria.

Añadió que uno de los temas fue de seguridad y que los dos coincidieron en que van muy bien. Y sobre el tema comercial, se sigue conversando y avanzando.

“Mientras hablabamos llegó su esposa Melania, tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington, cuando estuvimos con lo de la FIFA. Y cerramos la conversación. Él nos llamó como continuidad de la última conversación, y fue muy agradable y cordial, hasta ahí puedo informarles”, expresó.

La llamada se da en medio de la nueva polémica en torno a la caída del narcotraficante canadiense Ryan Wedding y la posible participación directa de elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio mexicano para detenerle.

El relato sobre la captura ha sido contradictorio. Mientras México afirma que el capo, considerado uno de los mayores traficantes de cocaína en el continente, se entregó voluntariamente, el director del FBI, Kash Patel, ha aclarado que hubo una intervención directa de su agencia.