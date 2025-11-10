‘Son casos distintos’... Sheinbaum descarta que la violencia afuera de estadios afecte en la Copa Mundial 2026

La mandataria aclaró que estos incidentes son casos distintos y sin relación directa con el torneo , al tiempo que aseguró que México cuenta con la experiencia y coordinación necesaria para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes nacionales e internacionales. “Cada caso ha sido distinto, no hay un patrón desarrollado en particular. Lo que buscamos es que todos los aficionados vayan de manera pacífica y que apoyar a un país u otro sea parte del desarrollo deportivo y no de la confrontación”, expresó Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , abordó el tema de seguridad en torno a la Copa Mundial FIFA 2026 , luego de los recientes hechos de violencia registrados en las inmediaciones de algunos estadios del país.

La presidenta destacó además que los gobiernos estatales serán los principales encargados de la seguridad en los estadios, con respaldo y coordinación del gobierno federal. “Habrá todo el apoyo necesario para evitar cualquier tipo de incidente”, afirmó.

FIFA Y GOBIERNO MEXICANO TRABAJAN EN COORDINACIÓN

Por su parte, Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, recordó que desde hace tres años se trabaja de manera conjunta con las autoridades mexicanas para fortalecer los protocolos de seguridad. “Estamos seguros de que los mecanismos implementados garantizarán un entorno seguro y una experiencia inolvidable para todos los asistentes”, aseguró.

Mainka destacó que México ha sido reconocido internacionalmente por su capacidad para albergar eventos deportivos masivos, gracias a su infraestructura, personal de seguridad y hospitalidad. Esta cooperación, añadió, será clave para que el país cumpla exitosamente con su papel como sede del partido inaugural del Mundial 2026.

Sheinbaum reiteró que el Mundial será una oportunidad única para proyectar al país como un destino seguro, culturalmente rico y organizado, demostrando que México está listo para recibir al mundo entero.

HACIENDA AJUSTA REGLAS FISCALES CON FIFA PARA EL MUNDIAL 2026

En otro frente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que sostiene reuniones con representantes de la FIFA para ajustar los compromisos fiscales asumidos por México como país sede. Estos encuentros buscan actualizar las reglas en materia de impuestos y aduanas que aplicarán a las empresas y personas involucradas en la organización del torneo.

Según datos de la SHCP, los beneficios fiscales que ahora se revisan derivan de la Garantía Gubernamental firmada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual permitió que México fuera elegido como una de las tres sedes del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

La garantía otorga facilidades administrativas y fiscales a la FIFA, sus filiales, contratistas y proveedores, con una vigencia de diez años desde 2018, asegurando condiciones óptimas para la logística y operación del evento deportivo más importante del planeta.

MÉXICO LISTO PARA RECIBIR AL MUNDO

El gobierno federal reafirmó su compromiso para que la Copa Mundial 2026 sea un evento ejemplar tanto en materia de seguridad como de transparencia fiscal. Con la cooperación entre las dependencias federales, estatales y la FIFA, México se prepara para ofrecer una experiencia inolvidable a millones de aficionados que acudirán al país.

Claudia Sheinbaum reiteró que este torneo será una oportunidad para mostrar la fortaleza y hospitalidad del pueblo mexicano, al mismo tiempo que fortalecerá la economía y la proyección internacional del país. “México está listo, seguro y entusiasmado por recibir al mundo entero”, concluyó.

Datos curiosos

• México será el primer país en organizar tres Copas Mundiales (1970, 1986 y 2026).

• La Garantía Gubernamental firmada en 2018 tiene una vigencia de 10 años y facilita la operación de la FIFA en el país.

• Se espera que más de 800 mil aficionados internacionales visiten México durante la Copa Mundial 2026.