Afirman que Taddei, como presidenta del INE, armó su equipo con tabasqueños y miembros de Morena

Los integrantes de este equipo han sido señalados por presunto conflicto de interés y hasta han buscado convertirse en consejeros electorales.

Entre tabasqueños, paisanos sonorenses y morenistas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, armó su equipo más cercano, quienes toman las decisiones más relevantes del organismo.

Ante los nombramientos que hizo en mayo pasado, EL UNIVERSAL solicitó al instituto copia en versión pública de las hojas de vida de todos los nuevos titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas.

De las 16 unidades técnicas y direcciones ejecutivas que se nombraron en mayo, al menos 10 de los nombrados tienen experiencia previa como asesores políticos de morenistas, experredistas (hoy morenistas), de haber trabajado en gobiernos emanados de Morena o de manera cercana a la hoy presidenta del INE.

No sólo eso, algunos de ellos tampoco cuentan con la experiencia suficiente en las materias que encabezan, como Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, cuyo cargo incluso fue apelado por consejeros electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Pese a los argumentos de los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey en contra de la trayectoria de Alejo García, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la validez de su nombramiento.

En su hoja de vida no se observan los cinco años de experiencia en materia de fiscalización, como lo requiere la norma.

Mario Alberto Alejo García fue secretario técnico en comisiones y asesor parlamentario del Congreso de Tabasco bajo la presidencia de Morena, de 2018 a 2023.

Además, fue asesor jurídico del ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, bajo un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano.

ASESORES DE GOBERNADOR

Entre los cercanos a Morena se encuentran —además del tabasqueño Mario Alberto Alejo García—, la titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, su paisana Anahí Silva Tosca.

Ambos cuentan con trayectoria como asesores políticos de Morena.

Anahí Silva Tosca fue asesora jurídica de Carlos Merino como gobernador de Tabasco, quien asumió el cargo tras la salida de Adán Augusto López de la gubernatura, para sumarse a la Secretaría de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador.

También fungió como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y secretaria particular del procurador fiscal de esa entidad.

Incluso, Silva Tosca presume en sus redes sociales varias fotografías con Carlos Merino.

José Luis Arévalo Romo, quien hasta mayo fungió como encargado de despacho de la Unidad Técnica de Transparencia y hoy es subdirector de Apoyo a Cuerpos Colegiados de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también fue asesor del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, durante su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Quien quedó en su lugar, Rebeca Fernanda López Aguirre, es otra sonorense cercana a Guadalupe Taddei y los políticos de Morena en la entidad.

Ella se desempeñó antes como comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y asesora jurídica del gobernador Durazo.