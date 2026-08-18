Pactaron con el CJNG: Loret revela audios que ligan a Andy y a ‘El Clan’ con el Cártel Jalisco

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    Pactaron con el CJNG: Loret revela audios que ligan a Andy y a ‘El Clan’ con el Cártel Jalisco
    Nuevamente es Amílcar Olán, amigo y operador de Andrés López Beltrán, quien en los audios exhibe cómo su hermano Luis Alberto fue el encargado de pactar con el líder regional del Cártel Jalisco en Veracruz.

En sus Historias de Reportero, el periodista asegura que, gracias a su alianza criminal, la red de tráfico de influencia de López Beltrán pudo controlar desde Veracruz el suministro de balastro usado en el Tren Maya y el Interoceánico

CDMX.- Tras la cancelación de su visa estadounidense, Andrés López Beltrán negó tener nexos con actividades ilícitas; sin embargo, un reportaje de Latinus lo desmiente. Anoche, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un nuevo audio que vincula al hijo del expresidente y a su red de tráfico de influencias, “El Clan”, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Loret de Mola presentó una investigación, elaborada por Mario Gutiérrez Vega, que exhibe audios inéditos del 2023, donde nuevamente Amílcar Olán, operador financiero y amigo cercano de López Beltrán, así como su hermano, Luis Alberto Olán, son quienes revelan su alianza criminal con el CJNG en Veracruz para proteger sus negocios.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nueva-grabacion-el-clan-de-andy-y-su-pacto-con-el-cartel-jalisco-LB22895718

“Su operador financiero relata cómo se coludieron con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger sus negocios en Veracruz”, dice al respecto el periodista hoy en su columna Historias de Reportero.

“Usted va a escuchar cómo presumen que los narcos son sus brothers. Así lo dicen”, advirtió el conductor del noticiero de Latinus.

López Beltrán también ha sido relacionado con delitos como el huachicol fiscal, señalamiento que él ha negado. Recientemente se filtró la información de que en la Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente existía una carpeta de investigación donde un testigo protegido vinculaba a Andy con el contrabando de combustible.

La FGR rechazó, a través de sus redes sociales, la información y aseguró que el hijo del expresidente no está siendo investigado.

‘EL CLAN’ DE ANDY PACTÓ CON ‘EL TANQUE’ EN VERACRUZ

La red de tráfico de influencias de López Beltrán, a la que Loret de Mola nombró “El Clan”, monopolizó el suministro de balasto para el Tren Maya e Interoceánico, material que extrajeron principalmente de minas en Veracruz, donde se habrían coludido con el CJNG.

En los audios, Amílcar le revela a Ángel Montero, un empresario productor de balasto, cómo designó a su hermano Luis Alberto “operar de la mano del Cártel Jalisco Nueva Generación” el control de las minas de ese material en Veracruz.

“Mi hermano va a estar al mando de todo. Ya habló con toda la gente de allá, de la malandrada (...) los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, se escucha decir a Amílcar.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-rastro-de-la-visa-perdida-de-andy-JP22871787

El reportaje identifica que el aliado clave de Luis Alberto Olán es Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, uno de los líderes regionales más relevantes de esa organización criminal, dedicado sobre todo al negocio del huachicol.

“Documentos hackeados a la Sedena y reportes del gobierno estadounidense ubican a este delincuente como jefe de plaza del CJNG en la región y parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho’”, detalla Loret en su columna sobre Cazarín Molina.

En otro de los audios revelados, Luis Alberto Olán le cuenta a su hermano Amílcar cómo “dejaron de extorsionar al dueño de una mina de balasto, proveedora de El Clan” gracias a su cercanía con el líder criminal.

“Él sabe que yo conozco a El Tanque, aquí, al de la maña”, relata Luis Alberto. “Y como vio que no lo volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar, y que la madre y que quería no sé qué. Y ya le dije: Sí, yo me llevo con ‘El Tanque’. Haz de cuenta, y ya se quedó así. ‘¡A poco! ¡A la madre!’, me dice”.

El reportaje detalla que, gracias a su alianza criminal, “El Clan” logró supervisar “desde Veracruz los envíos de cientos de toneladas de la piedra que se colocó debajo de las vías” de los trenes Maya e Interoceánico.

“No tuvieron contratiempos. Estaban de la mano de los narcos”, agrega con ironía el periodista en su columna.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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