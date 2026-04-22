Afirman vecinos que atacante de Teotihuacán parecía un estudiante normal

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México
/ 22 abril 2026
    Afirman vecinos que atacante de Teotihuacán parecía un estudiante normal
    Vecinos del edificio coincidieron en que el joven mantenía un perfil discreto. EL UNIVERSAL

De acuerdo con testigos, los funcionarios preguntaron por el tiempo que Julio César habitó allí, su comportamiento y la fecha en la que dejó la habitación

Julio César Ramírez Jasso, quien disparó contra visitantes de la Zona Arqueológica de Teotihuacán y mató a dos personas y dejó 13 heridos, vivió tres meses en el domicilio que aparece en la credencial de elector que le fue hallada.

Esto en la calle Plan de San Luis número 16, en la colonia La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/julio-cesar-jasso-ramirez-era-escritor-y-fan-de-chris-hemsworth-esto-se-sabe-del-agresor-de-teotihuacan-FL20185077

Era discreto y parecía un estudiante normal, dijeron vecinos.Según Ulises, encargado del inmueble, ahí se rentan cuartos para estudiantes y Julio César llegó al sitio en junio de 2019, procedente de Guerrero, y permaneció tres meses y luego se fue.

Explicó que al solicitar una habitación presentó documentación personal y comentó que su intención era estudiar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

”Él llegó como cualquier muchacho que viene de fuera para estudiar; presentó sus papeles y rentó un cuarto”, relató.

El encargado señaló que el joven permaneció alrededor de tres meses en el inmueble.

“Durante el tiempo que estuvo aquí nunca causó problemas, era reservado y casi no convivía con los demás”, afirmó.

Ulises indicó que tras el inicio de la pandemia por COVID-19 el joven informó que regresaría a su lugar de origen. El inmueble donde residió durante tres meses permanece habitado.

La fachada del edificio es de color naranja con blanco. Durante un recorrido realizado por esta casa editorial se constató que el inmueble continúa ocupado y que varios inquilinos entraban y salían con normalidad.

Vecinos del edificio coincidieron en que el joven mantenía un perfil discreto.

”Lo veíamos salir diario con una mochila al hombro, casi siempre vestido de negro, pero no platicaba con nadie”, comentó una residente.

Este mediodía, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al edificio para entrevistarse con los propietarios.

De acuerdo con testigos, los funcionarios preguntaron por el tiempo que Julio César habitó allí, su comportamiento y la fecha en la que dejó la habitación.

“Vinieron a preguntar por él, querían saber cuándo estuvo aquí y cómo era”, relató uno de los residentes.

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