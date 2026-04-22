¿Julio César Jasso Ramírez era escritor y fan de Chris Hemsworth?... esto se sabe del agresor de Teotihuacán

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México
/ 22 abril 2026
    ¿Julio César Jasso Ramírez era escritor y fan de Chris Hemsworth?... esto se sabe del agresor de Teotihuacán
    El presunto agresor de Teotihuacán habría publicado textos bajo seudónimo y dejó indicios de una narrativa personal marcada por mitología, referencias históricas y cultura pop. VANGUARDIA/ARCHIVO

Qué se sabe de Julio César Jasso Ramírez, señalado por el ataque en Teotihuacán: sus libros, perfil, referencias culturales y hallazgos de la Fiscalía

El nombre de Julio César Jasso Ramírez se colocó en el centro de la conversación pública tras el ataque armado del 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense fallecida y 13 personas heridas. Las autoridades lo señalan como el responsable de los hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su perfil y motivaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el joven de 27 años habría actuado solo, sin evidencia de apoyo externo. En su habitación de hotel se encontraron municiones, una mochila táctica y diversos materiales escritos que ahora forman parte de la indagatoria.

https://vanguardia.com.mx/opinion/asesino-de-teotihuacan-era-fan-de-thor-y-de-hitler-IE20178635

El fiscal José Luis Cervantes indicó que Jasso Ramírez presentaba un trastorno de personalidad y una tendencia a imitar ataques ocurridos en otros países, un patrón identificado como fenómeno “copycat”. Entre las referencias detectadas aparece la Masacre de Columbine.

LOS LIBROS Y EL SEUDÓNIMO

Un aspecto que llamó la atención es su presunta faceta como escritor. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes donde aparece con libros firmados bajo el seudónimo Vilhjálmur M. Marsson. Aunque no hay confirmación oficial, publicaciones en redes sugieren que él mismo se atribuía esas obras.

Entre los títulos identificados figuran “La empresa de Marte”, “Mars Ultor: Marte Vengador” y “Passio Venerea: Suplicio de Venus”. Estas obras abordan temas de mitología, relatos épicos y referencias a sociedades secretas, con menciones recurrentes a la masonería.

Los textos estaban vinculados a una supuesta editorial con presencia internacional y un discurso de exclusividad. En algunos fragmentos se leía: “El autor recomienda su lectura únicamente para miembros de la Masonería...”, aunque posteriormente se liberaban al público general.

DATOS CURIOSOS

• los libros mezclaban historia clásica con teorías polémicas sobre religión y sociedad

• El sitio web de la editorial dejó de funcionar tras el ataque, pero permanece en archivos digitales

REFERENCIAS CULTURALES Y HALLAZGOS

En el cateo de su vivienda, según el periodista Carlos Loret de Mola, se hallaron múltiples imágenes del actor Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el universo de Marvel. Algunas fotografías estaban editadas para resaltar una figura sobrehumana.

También se encontraron escritos personales donde el agresor mencionaba que “los dioses lo habían elegido”, sin referirse a una deidad específica. Este elemento se suma a la constante presencia de mitología en sus textos y materiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/primer-ministro-de-canada-emite-declaraciones-sobre-tiroteo-en-teotihuacan-ME20178958

Otro hallazgo relevante fue un ejemplar de “El Suplicio de Venus”, obra del escritor Leopold von Sacher-Masoch, así como referencias en redes sociales a Adolf Hitler, cuyo nacimiento coincide con la fecha del ataque.

La coincidencia del 20 de abril también conecta con la masacre de Columbine, retratada en el documental Bowling for Columbine. Estas referencias forman parte del análisis que realizan las autoridades para entender el contexto del caso.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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