Agentes de Morelos fueron torturados durante secuestro para exigir liberación de ‘El Güero Gym’

Los tres agentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos que fueron secuestrados en el municipio de Totolapan fueron torturados durante su cautiverio para presionar a las autoridades a liberar a José David “N”, alias “El Güero Gym”, informó este martes Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que los agentes fueron recuperados con golpes, múltiples lesiones y heridas por disparos de arma de fuego. Añadió que sus vidas estuvieron en riesgo mientras permanecieron privados de la libertad. Las autoridades investigan el secuestro y buscan identificar y detener a las personas involucradas. De acuerdo con Flores Barrios, al menos diez personas serían investigadas por estos hechos, incluido José David “N”.

¿POR QUÉ FUE LIBERADO ‘EL GÜERO GYM’ EN MORELOS? Flores Barrios explicó que José David “N” fue detenido alrededor de las 14:50 horas durante un operativo de la Fiscalía de Morelos para la entrega de un inmueble asegurado. En la intervención también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal. Según el funcionario, durante el despliegue se detectó a una persona identificada como generadora de violencia en las inmediaciones del domicilio intervenido. Por ello, personal que participaba en el cerco de seguridad se movilizó para evitar posibles agresiones contra los agentes. El hombre fue detenido en flagrancia por un delito contra la salud, en su modalidad simple, por posesión de un narcótico. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no contaba con órdenes de aprehensión vigentes al momento de su captura y que el delito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa. Después de la detención, los elementos se retiraron rumbo a Atlatlahucan. Aproximadamente 40 minutos más tarde, se reportó la privación de la libertad de tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realizaban labores de investigación en el mismo municipio. SECUESTRADORES EXIGIERON LA LIBERACIÓN DEL DETENIDO La Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro y estableció que los captores exigían la liberación de José David “N”, señalado como presunto integrante de Pueblos Unidos. El titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto explicó que, al confirmar que el detenido no tenía órdenes de aprehensión, se consideró la posibilidad de permitir que continuara su proceso en libertad durante la investigación. “Esta exigencia radicaba en la entrega de la persona que había sido horas antes detenido”, explicó Flores Barrios al referirse a las condiciones planteadas por los captores. El funcionario indicó que la recuperación de los tres agentes se convirtió en la prioridad de las autoridades y que la liberación de José David “N” se realizó mediante un acuerdo ministerial, ante las condiciones legales del caso y la exigencia para recuperar a los trabajadores de la Fiscalía.

AGENTES FUERON RECUPERADOS CON LESIONES Y HERIDAS DE BALA Las autoridades informaron que los tres agentes secuestrados realizaban actos de investigación relacionados con los hechos ocurridos después del primer cateo, en el que fue detenido José David “N”. Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado cómo fueron privados de la libertad. Flores Barrios señaló que los agentes todavía no habían rendido su declaración, debido a que primero debían recibir atención médica. “Los compañeros están ahorita en condiciones de primero atender sus temas de salud y, en consecuencia, estaremos ahí para tomar sus declaraciones”, indicó. El funcionario confirmó que los agentes fueron sometidos a tortura durante el cautiverio y que presentaban golpes, lesiones múltiples y heridas por disparos de arma de fuego. Por ello, la Fiscalía continuará con las diligencias para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

FISCALÍA DE MORELOS PREPARA ÓRDENES DE APREHENSIÓN Flores Barrios informó que al menos diez personas son investigadas por el secuestro, incluido José David “N”. Adelantó que la dependencia buscará obtener las órdenes de aprehensión correspondientes para detener a los presuntos implicados. Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que los hechos serán investigados y que se buscará llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. “No habrá impunidad en estos hechos. Lo que sucedió el día de ayer en Totolapan con la retención de nuestros compañeros, el que se haya, por esa negociación, dejado en libertad por un acuerdo ministerial al objetivo que se había detenido y que esto sucedió en esas horas que mencionan, obviamente no quedará impune”, declaró. La investigación continuará para esclarecer la privación de la libertad de los tres agentes, las agresiones cometidas durante el cautiverio y la posible participación de otras personas.