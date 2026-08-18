Agradece Harfuch a DEA apoyo en el combate al crimen

Durante su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en Buenos Aires, Argentina, el funcionario agradeció a la agencia estadounidense su cooperación.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha proporcionado información a las autoridades mexicanas que ha permitido actuar de manera oportuna contra el crimen organizado, aseguró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Quiero agradecer en especial a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a la DEA, y en particular a su Administrador, Terrance Cole, por la convocatoria, por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados” , expuso.

Desde la llegada de Cole a la dirección de la DEA, en julio de 2025, sostuvo Harfuch, el intercambio de información ha fluido con mayor rapidez.

“Hemos tenido solicitudes, a veces de información informal, que nos ayudan a poder operar mucho más rápido, a tener mejores resultados y a tener información de criminales que operan en nuestros dos países, en Estados Unidos y México, y en otros lugares de Latinoamérica”, señaló.

El Secretario dijo que encuentros como la Conferencia Internacional para el Control de Drogas y las reuniones bilaterales entre responsables de distintas agencias ayudan a construir confianza mutua, lo que se traduce en mayor intercambio de información y cooperación.

“Me entusiasman las reuniones bilaterales que vamos a tener porque precisamente, más que ser reuniones de protocolo, lo que nos ayuda es eso, a generar confianza y a poder obtener información mucho más rápido, que nos permita avanzar de una manera más veloz que lo que los delincuentes hacen”.

También expresó su reconocimiento a René Amarillas, representante de la DEA en México, por su disposición y trabajo en la coordinación con las instituciones mexicanas.

Durante años, indicó, la estrategia contra la delincuencia organizada se concentró en detener a sus principales líderes. Sin embargo, cuando uno de ellos era capturado, otros integrantes ocupaban su lugar, lo que en algunos casos provocaba una mayor violencia.

Por ello, dijo, México y Estados Unidos buscan ahora desarticular de manera integral las estructuras criminales y no limitarse a detener a sus dirigentes.

El objetivo, expuso, es actuar contra integrantes de las organizaciones en todos sus niveles, desde quienes realizan las operaciones hasta sus principales dirigentes, como lo ha hecho recientemente la DEA al ofrecer recompensas por información sobre varios integrantes de estos grupos.

“Estamos convencidos de que para disminuir los delitos hay que detener a quienes los cometen, es una premisa muy sensible, pero también impedir que sus organizaciones puedan reorganizarse”, indicó.