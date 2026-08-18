Plantea Harfuch ante DEA cooperación con respeto a soberanía

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    Plantea Harfuch ante DEA cooperación con respeto a soberanía
    García Harfuch destacó la colaboración actual de México con Estados Unidos. TOMADA DE REDES

El secretario de Seguridad federal de México participa en Argentina en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que México seguirá cooperando con sus socios internacionales en materia de seguridad, pero con pleno respeto a la soberanía.

En un mensaje difundido en sus redes sociales sobre su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada en Buenos Aires, Argentina, por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el funcionario sostuvo que se requiere mantener el trabajo coordinado.

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“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”, señaló.

Harfuch acompañó su mensaje con fotografías de su asistencia al evento, en las que aparece sentado junto al director de la DEA, Terrance Cole, y caminando por un pasillo del Centro de Convenciones.

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”, resaltó.

El Secretario agradeció a Cole la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación al foro.

“Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”, indicó.

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