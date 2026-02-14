Agreden comerciantes ambulantes a equipo de alcaldía en la CDMX

    Unos 40 trabajadores y 15 elementos de la Policía Auxiliar, quienes dependen de la demarcación, se encontraban en el sitio para retirar a los informales REFORMA

Un operativo contra el ambulantaje desplegado por la alcaldía Cuauhtémoc en la zona de San Cosme terminó en un zafarrancho en el que funcionarios de la demarcación fueron agredidos.

Al menos tres funcionarios habrían resultado con lesiones -de acuerdo con un primer recuento que se hacía anoche- además de que la titular de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó haber sido arrojada de la moto en la que viajaba.

Videos captaron el momento en el que ocurrió la gresca, en el cruce de Insurgentes Norte y Ribera de San Cosme.

Unos 40 trabajadores y 15 elementos de la Policía Auxiliar, quienes dependen de la demarcación, se encontraban en el sitio para retirar a los informales, cuya presencia en ese punto se ha incrementado, acusó Rojo de la Vega.

El mismo jueves, los comerciantes ya habían sido retirados, aunque ayer por la mañana volvieron a instalarse.

”Hoy (ayer) regresaron a colocarse, que porque tuvieron una reunión en la mañana con el Gobierno de la Ciudad y que ellos les autorizaron y les dieron permiso”, contó anoche Rojo de la Vega en entrevista.

Durante el despliegue, personal del Gobierno capitalino y los comerciantes pidieron aguardar a la llegada de personal de la CDMX, apuntó la Alcaldesa.

Sin embargo, al lugar llegó un grupo, al que se identificó como agremiados de la lideresa de comerciantes y diputada cercana a la 4T, Diana Sánchez Barrios.

”Quienes llegaron, pues, fueron personal de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios. Y bueno, pues nos golpearon”, narró la titular de Cuauhtémoc.

La brigada de la Alcaldía quedó rebasada, pues, dijo, más de un centenar de informales llegaron al sitio, sin que interviniera personal de la Administración de la Ciudad.

Anoche, la funcionaria acudió a la Fiscalía General de Justicia a presentar una denuncia. En un video, mostró moretones que habría presentado tras la agresión.

El ambulantaje en esa zona de la demarcación habría pasado de cinco a 22 puestos.

En las últimas semanas, el Gobierno capitalino ha buscado reordenar el comercio ambulante en el Centro Histórico, una labor en la que mantiene acercamientos con organizaciones de vendedores, entre ellas la de la familia Sánchez Barrios.

La Alcaldesa señaló que la demarcación no ha sido incluida por el Gobierno central en el reordenamiento.

”(El incremento de ambulantes ha ocurrido desde) que han movido a los del Centro Histórico, desde que, por ejemplo, están rehabilitando todo Tlalpan y a todos los comerciantes los metieron a las vías secundarias. Todo esto, sin diálogo con la Alcaldía”, refirió.

