ARTICLE 19 condena ataque armado contra domicilio de periodista Estefanía Galicia en Xochimilco

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    ARTICLE 19 condena ataque armado contra domicilio de periodista Estefanía Galicia en Xochimilco
    ARTICLE 19 condenó la agresión contra el domicilio de la periodista Estefanía Galicia en Xochimilco y pidió investigar si el ataque está ligado con su labor.

ARTICLE 19 exigió investigar con perspectiva de género la agresión contra la periodista Estefanía Galicia, cuyo domicilio recibió un impacto de bala

ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó la agresión con arma de fuego registrada en el domicilio de Estefanía Galicia Argumedo, periodista de Radio Zapote y defensora de derechos humanos, ocurrida el domingo 2 de agosto en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

De acuerdo con la organización, Galicia identificó daños en una de las habitaciones de su vivienda, presuntamente provocados por un proyectil de arma de fuego.

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Según el testimonio proporcionado por la periodista a ARTICLE 19, la noche del 2 de agosto llegó a su domicilio acompañada de dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al ingresar, observaron que una de las ventanas de la habitación del menor estaba abierta y rota.

La periodista señaló que los daños fueron ocasionados por una bala. Uno de sus familiares localizó en el exterior del domicilio el casquillo del proyectil.

PERIODISTA ESTEFANÍA GALICIA ARGUMEDO CUBRE TEMAS AMBIENTALES Y EXTORSIÓN EN XOCHIMILCO

Estefanía Galicia Argumedo realiza coberturas periodísticas relacionadas con asuntos medioambientales, así como con delitos como la extorsión en la alcaldía Xochimilco.

ARTICLE 19 también señaló como antecedente que la periodista fue víctima de privación ilegal de la libertad el 5 de septiembre de 2024, en el contexto de una protesta relacionada con la defensa de la tierra y el territorio en esa demarcación.

La organización consideró que el ataque contra el domicilio de Galicia ocurrió en un contexto que calificó como un ambiente hostil hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes trabajan con poblaciones indígenas y temas relacionados con la defensa de la tierra y el territorio en Xochimilco.

ARTICLE 19 PIDE INVESTIGAR VÍNCULO CON SU LABOR PERIODÍSTICA

ARTICLE 19 recordó que, conforme a los principios sobre libertad de expresión, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente.

La organización señaló que este derecho implica la obligación de los Estados de implementar medidas para prevenir actos de violencia contra periodistas y, cuando estos ocurran, investigar los hechos, sancionar a los responsables, garantizar una reparación integral del daño y establecer medidas para evitar su repetición.

Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado la importancia de que los Estados reconozcan públicamente la relevancia del trabajo de las mujeres periodistas dentro de las sociedades democráticas.

De acuerdo con ARTICLE 19, también deben considerarse los riesgos particulares que enfrentan las mujeres periodistas y los impactos diferenciados que pueden derivarse de las agresiones en su contra.

ORGANIZACIÓN EXIGE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la agresión.

La organización pidió que las diligencias incorporen un enfoque de género e interseccional y que el ejercicio periodístico de Estefanía Galicia sea considerado como una de las principales líneas de investigación para determinar el posible móvil de la agresión.

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La organización también llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a incorporar a Galicia como beneficiaria, con el objetivo de establecer medidas de protección para salvaguardar su integridad y la de sus familiares.

Hasta la información proporcionada por ARTICLE 19, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas o identificadas como responsables de la agresión.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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