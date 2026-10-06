$!Huracán ‘Rachel’ apunta otra vez a territorio mexicano; se forma la Depresión Tropical 9 en el Golfo de México

Pese a que los primeros reportes indicaban que el huracán ‘Rachel’ se alejaba de las costas de México, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) registró un cambio en su trayectoria para dirigirse nuevamente a la nación. De acuerdo con la actualización del rastreador de huracanes en tiempo real, muestra que el sistema dejaría de avanzar de manera continua hacia el oeste y realizaría una curva gradual hacia el norte y noreste. A la par, la Depresión Tropical 9 —que de convertirse a ciclón sería ‘Isaías’— se formó en el Golfo de México este martes.

¿‘RACHEL’ VOLVERÁ A MÉXICO? Según la nueva proyección de la NOAA, el fenómeno vuelve a orientar parte de su recorrido hacia Baja California Sur, aunque no confirma que ‘Rachel’ tocará tierra, ya que la ruta aparece dentro de su área amplia y representa la incertidumbre del pronóstico. NOAA muestra en color blanco el desplazamiento que Rachel siguió durante los últimos días sobre el océano Pacífico. El sistema avanzó inicialmente hacia el oeste-noroeste, con lo que aumentó su distancia respecto de las costas mexicanas.

Por lo que la ruta deja de continuar en línea hacia mar abierto, comienza a desplazarse hacia el norte y posteriormente dibuja una curvatura hacia el noreste, en dirección general a la península de Baja California. Cabe destacar que la imagen del rastreador no permite afirmar que Rachel vaya a tocar tierra en México, aunque se aproxima nuevamente a la península, pero permanece sobre aguas del Pacífico dentro del periodo mostrado.

DEPRESIÓN TROPICAL NUEVE SE FORMA La zona de baja presión ubicada frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas, en el Golfo de México, se intensificó a la depresión tropical Nueve, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así mismo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también mantiene vigilancia sobre este sistema, por lo que prevén que se convierta en el ciclón ‘Isaías’ en los próximos días.

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, el centro de la Depresión Tropical Nueve se localiza a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Así mismo, se desplaza hacia el este a una velocidad de 7 km/h y su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Tamaulipas y Veracruz. Se prevén vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Su circulación ocasiona lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas y Veracruz.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

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