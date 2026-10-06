Hacienda niega investigación de a UIF contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán.

El Gobierno de México no investiga el dinero ni los negocios de Andrés Manuel López Beltrán ni del empresario Amílcar Olán , así lo confirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado de la República. El funcionario explicó que las autoridades financieras no tienen ningún expediente o expediente abierto en contra de ellos por delitos de corrupción o robo de combustible.

Senadores de oposición exigieron respuestas claras sobre acusaciones de corrupción. Representantes del PAN y del PRI preguntaron al secretario sobre reportes que relacionan al hijo del expresidente y a sus amigos con favores en obras públicas y negocios de gasolina.

Asimismo, basaron sus preguntas en los reportes periodísticos sobre los 72 millones de euros en Suiza. Los reportes afirmaban que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría rastreado una cuenta bancaria en el banco UBS Switzerland AG a nombre de Amílcar Olán. Donde se mencionó directamente a la empresa Portacelis Gas and Oil, ligada al entorno del empresario por las ganancias millonarias en la importación de diésel y gasolina en las fronteras del país.

Ante las preguntas, el funcionario respondió que las oficinas del gobierno trabajan parejo y sin favoritismos políticos, pero que en este momento no hay pruebas ni peticiones para investigarlos.