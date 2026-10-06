Hacienda niega investigación de a UIF contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán.

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México
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    Hacienda niega investigación de a UIF contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán.
    Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante su participación ante el pleno de la Cámara de Diputados. Graciela López Herrera

Ante el senado, el titular de la SHCP, Edgar Amador, rechazó investigaciones por presunto huachicol fiscal contra el hijo del expresidente.

El Gobierno de México no investiga el dinero ni los negocios de Andrés Manuel López Beltrán ni del empresario Amílcar Olán, así lo confirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado de la República. El funcionario explicó que las autoridades financieras no tienen ningún expediente o expediente abierto en contra de ellos por delitos de corrupción o robo de combustible.

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Senadores de oposición exigieron respuestas claras sobre acusaciones de corrupción. Representantes del PAN y del PRI preguntaron al secretario sobre reportes que relacionan al hijo del expresidente y a sus amigos con favores en obras públicas y negocios de gasolina.

Asimismo, basaron sus preguntas en los reportes periodísticos sobre los 72 millones de euros en Suiza. Los reportes afirmaban que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría rastreado una cuenta bancaria en el banco UBS Switzerland AG a nombre de Amílcar Olán. Donde se mencionó directamente a la empresa Portacelis Gas and Oil, ligada al entorno del empresario por las ganancias millonarias en la importación de diésel y gasolina en las fronteras del país.

Ante las preguntas, el funcionario respondió que las oficinas del gobierno trabajan parejo y sin favoritismos políticos, pero que en este momento no hay pruebas ni peticiones para investigarlos.

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¿QUÉ HACE EL GOBIERNO PARA DETENER EL ROBO DE GASOLINA?

Las autoridades aplican medidas castigando a empresas que venden combustible de forma ilegal. Como parte de estos trabajos, la Secretaría de Hacienda le quitó los permisos de cobro y facturación a más de 2 mil 200 negocios que cometían este delito.

Además, en los últimos meses el gobierno ha quitado y asegurado más de 109 millones de litros de gasolina y diésel que entraron al país sin pagar impuestos.

Para defender el trabajo del gobierno, el secretario Amador presentó los números sobre el combate al contrabando de combustible entre septiembre de 2025 y junio de 2026:

Son 4 mil 600 millones de pesos que Hacienda calculó haber detectado en irregularidades por cobro de impuestos en la gasolina junto a los 2 mil 200 permisos cancelados a las más de dos mil empresas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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