Rechazan beneficiar a Lozoya con acuerdo reparatorio de Alonso Ancira

Un tribunal federal ratificó que es inaceptable que Emilio Lozoya sea beneficiario del acuerdo reparatorio de Alonso Ancira con Pemex y por ello resolvió que no suspenderá en forma condicional su proceso por el Caso Agronitrogenados.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México negó al exdirector de Pemex el amparo con el que pretendía la suspensión condicional de su proceso por lavado de dinero, derivado de la compraventa de la planta “chatarra” en el complejo Pajaritos, en Veracruz.

Ezequiel Altamirano Roches, magistrado del tribunal, resolvió en forma unitaria la negativa porque estimó que no existe ninguna norma que establezca que un acuerdo reparatorio celebrado por un imputado beneficie a terceras personas que no fueron parte de ese convenio ni pagaron un peso.

De hecho, recordó que Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha cubierto por completo la reparación del daño a Pemex.

Lo que no menciona el magistrado de elección popular es que Ancira ya desconoció ese acuerdo y dejó de pagar desde hace más de un año.

”Efectivamente es inaceptable, porque... debe aludirse a la totalidad de la reparación del daño, causado y exigido por la víctima, pues a ello se refiere la reparación integral del daño causado; y si como quedó establecido, no se ha cubierto el pago total del acuerdo reparatorio a las ofendidas pues fue de cumplimiento diferido, no se puede considerar que la reparación ya se encuentra garantizada, razón por la cual no asiste razón al justiciable para considerar que se puede ver beneficiado con el acuerdo reparatorio celebrado por su coimputado”, resolvió Altamirano.

“Por lo que este tribunal coincide en que no existe base normativa que indique que los acuerdos reparatorios celebrados con un imputado, beneficie a los restantes coimputados”.

Lozoya fue acusado en el Caso Agronitrogenados de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares de Alonso Ancira, para que al año siguiente Pemex comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta “chatarra” del complejo de Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares.

Durante años, Lozoya negoció un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio con Pemex para cancelar esta imputación, pero el acuerdo al final no se concretó.

Por el contrario, Ancira, dueño de AHMSA, sí logró pactar con Pemex la reparación del daño y el 19 de abril de 2021 salió del Reclusorio Norte, luego de que el juez de la causa suspendiera en forma condicional este proceso, en el que también fue imputado por lavado de dinero.

El acuerdo de Ancira fue reparar un daño a Pemex de 216 millones 664 mil 40 dólares en un plazo de 3 años.

El 31 de agosto de 2023 el entonces juez de control Gerardo Alarcón López dejó de instruir el proceso contra Lozoya por el Caso Agronitrogenados, porque dijo que el dueño de AHMSA ya estaba pagando la reparación del daño a Pemex.

Alarcón sustentó su resolución en una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, que establece que la reparación del daño de un imputado beneficia a quienes no lo acordaron.

El fallo de Alarcón fue impugnado por la FGR y el 25 de marzo de 2024 logró que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de esta capital la revocara.

Lozoya presentó el amparo contra esa decisión y ahora le ha sido negado.

El exdirector de Pemex ya presentó un recurso de revisión contra la resolución del magistrado Altamirano, por lo que será un tribunal colegiado de apelación el que determine en definitiva si se suspende o no el proceso en su contra en forma condicional, sin pagar un peso.

Ancira dejó de pagar el año pasado a Pemex las parcialidades que había pactado en su acuerdo reparatorio, cuando ya había pagado 104 millones 166 mil 50 dólares.

Enseguida desconoció el convenio, cuando todavía debía 112 millones 497 mil 990 dólares, y empezó a litigar en contra del mismo, para que Pemex le devolviera los más de 104 millones de dólares que le pagó en los tres años previos.

Es decir, Lozoya litiga para beneficiarse de un acuerdo que hoy en día Ancira desconoce y combate legalmente.

El ex funcionario está próximo a ser llevado a juicio por el Caso Agronitrogenados, en el que la FGR ha pedido imponerle 15 años de prisión.