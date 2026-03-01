Ahorrarían sólo 6% con ajuste de plurinominales al Senado

México
/ 1 marzo 2026
    Ahorrarían sólo 6% con ajuste de plurinominales al Senado
    Cada senador tiene un ingreso anual, por el concepto de dieta, de 2 millones 822 mil 953 pesos brutos. REFORMA

Representaría un ahorro de 311 millones de pesos, de un presupuesto anual de 5 mil 103 millones 817 mil 038 pesos

La eliminación de 32 senadores por la vía plurinominal, para que queden solamente 96 legisladores, le representaría a la Cámara alta un ahorro de apenas 311 millones de pesos.

De un presupuesto anual de 5 mil 103 millones 817 mil 038 pesos del Senado, dicho ahorro representa apenas el 6 por ciento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que una de las razones para eliminar los 32 plurinominales del Senado es la generación de ahorros.

“Habrá el 25 por ciento de reducción. Que estaban diciendo, ‘¡ay!, le van a quitar al INE todo’, no. Es el 25 por ciento distribuido, ¿en qué?: INE, institutos electorales locales, que hoy les llaman “OPLES”, partidos políticos, sueldos, salarios de diputados estatales, y todo lo que le dan a los diputados estatales que se unifique, que no sea que eres de un estado de la República y ganas 500 mil pesos al mes, y eres de otro estado y ganas 50 mil pesos al mes, que se unifique, y de ahí va a salir un porcentaje muy importante.

“Y que se reduzca la cantidad de recursos que va principalmente al Senado de la República, que tiene muchísimo por cada senador, y como van a ser menos, pues se reduce. Entonces, si se fijan, pues tampoco es que sean los grandes cambios”, argumentó la Presidenta al detallar el contenido de su iniciativa de reforma electoral, que aún no envía al Congreso.

Con la propuesta de la Presidenta, de los 128 senadores que actualmente forman la Cámara alta, se eliminarían 32 surgidos de las listas plurinominales que cada seis años presentan los partidos políticos.

Cada senador tiene un ingreso anual, por el concepto de dieta, de 2 millones 822 mil 953 pesos brutos.

La desaparición de los 32 senadores pluris implicaría un ahorro de 90 millones 334 mil 496 pesos al año, que provienen de la partida Remuneraciones de Personal Permanente.

En dicha partida está considerada la dieta de los senadores y los sueldos de empleados operativos del sindicato del Senado, empleados de confianza y personal surgido del servicio técnico de carrera, entre otros.

Dicha partida para el pago de sueldos es de 604 millones 423 mil pesos para 2026, de la cual sólo se ahorrarían los 90 millones 334 mil pesos de la dieta de plurinominales que serían eliminados.

En tanto, otros 220 millones 728 mil 805 pesos tendrían que ser recortados del Presupuesto del Senado que cada año se destina a los grupos parlamentarios.

Para 2026, la partida Transferencias Internas, de donde se destinan las subvenciones a los grupos parlamentarios, tiene asignada la cantidad de 882 millones 915 mil 221 pesos.

El Senado otorga a los grupos parlamentarios 6 millones 897 mil 775 de pesos al año, por cada uno de sus integrantes. De esa bolsa salen sobresueldos y recursos para gastos operativos de las bancadas.

Tal cantidad, multiplicada por los 32 senadores que serían eliminados por la reforma electoral, generaría un ahorro de 220 millones 728 mil 805 pesos del presupuesto anual del Senado.

Podría haber más ahorros por la desaparición de los 32 senadores, por los gastos que se generan del sueldo de sus colaboradores, al menos dos por legislador, y gastos de aviones, gasolina y comidas, entre otros.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

