Senadores del Verde buscan llevar lengua de señas a TV educativa y plataformas

CDMX.- Con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva ejerzan plenamente su derecho a la educación, senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar una fracción VI al artículo 9 de la Ley General de Educación e incorporar la Lengua de Señas Mexicana (LSM) —y su enseñanza— en plataformas digitales y en la televisión educativa.

Los legisladores argumentaron que el acceso efectivo a la educación para estudiantes con discapacidad auditiva inicia con la enseñanza de la LSM y con la disponibilidad de espacios y herramientas que permitan el aprendizaje mediante la televisión educativa y el apoyo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD).

En la exposición de motivos, señalaron que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación, debido a barreras de comunicación y a la falta de infraestructura inclusiva en distintos entornos.

Reconocieron que, aunque se han registrado avances en políticas y apoyos para personas con discapacidad, persisten rezagos para atender sus necesidades, por lo que consideraron prioritario reforzar el derecho a una educación plena para quienes tienen discapacidad auditiva.

Los senadores expusieron que, si bien puede haber contenidos que ya incorporen intérpretes o herramientas de accesibilidad, la medida no está establecida de manera expresa en la Ley General de Educación. Además, advirtieron que no todos los contenidos difundidos por plataformas digitales o televisión educativa incluyen interpretación en LSM, ni ofrecen clases del lenguaje de señas para la comunidad educativa.

La propuesta también plantea impulsar la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana en educación pública y privada, con el propósito de ampliar la inclusión más allá del alumnado con discapacidad auditiva y favorecer entornos escolares accesibles.

De acuerdo con el planteamiento, la instrumentación de estos contenidos y herramientas se vincularía con la Dirección General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como instancia encargada de articular recursos digitales y educativos.

Los promoventes señalaron que la iniciativa busca convertir la accesibilidad en una regla y no en una práctica aislada, para cerrar brechas en el acceso a contenidos educativos y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad auditiva. Con información de El Universal