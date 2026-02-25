‘Es una demanda popular’... Sheinbaum sobre propuesta para reducir 25% gastos en el INE, partidos políticos y congresos

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el gasto total en elecciones en México oscila entre 64 mil y 74 mil millones de pesos , por lo que el recorte representaría un monto similar al presupuesto anual de entidades como Campeche, Colima o Baja California Sur. El objetivo, señaló, es reducir costos sin alterar el equilibrio político entre fuerzas partidistas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , defendió su propuesta de reducir en un 25% el gasto electoral al asegurar que se trata de “una demanda popular”. El planteamiento forma parte de su iniciativa de Reforma Electoral , que contempla ajustes financieros en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, tribunales electorales y congresos.

“Es una demanda popular la reducción de gastos en el INE”, afirmó la presidenta, quien reiteró que la distribución del financiamiento público seguirá reglas similares a las actuales. Aclaró que los cambios estructurales más relevantes estarán en la eliminación de listas plurinominales, el combate al nepotismo y la prohibición de la reelección consecutiva.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

RECORTES A INSTITUCIONES Y SALARIOS

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la reducción impactará en la organización electoral a nivel federal y local, incluyendo a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y tribunales. También se contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos funcionarios, en concordancia con el principio constitucional de que ningún servidor público gane más que la titular del Ejecutivo.

“Se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE (...) y se elimina la duplicidad de funciones de organismos locales”, explicó la funcionaria al presentar los alcances técnicos de la iniciativa. El proyecto también propone fortalecer la fiscalización mediante herramientas tecnológicas y acceso más oportuno a información financiera de partidos y candidatos.

Entre las medidas planteadas destacan:

· Reducción del 25% del gasto electoral federal y local

· Disminución de salarios y prestaciones de altos funcionarios electorales

· Eliminación de duplicidades entre organismos

· Prohibición de aportaciones en efectivo a campañas

· Uso de tecnología para fiscalización de recursos

· Ajustes presupuestales en congresos federales y estatales

CAMBIOS EN SENADO Y ESTRUCTURA LEGISLATIVA

La iniciativa también propone modificaciones en la integración del Senado, que pasaría de 128 a 96 legisladores, eliminando los plurinominales y manteniendo únicamente 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. En la Cámara de Diputados se conservarían los 500 curules, aunque con nuevos mecanismos de asignación proporcional y representación de mexicanos en el extranjero.

Además, el proyecto contempla reducir el número de regidurías en municipios, estableciendo un máximo de 15 según el tamaño poblacional. La intención, según el gobierno federal, es disminuir costos administrativos y hacer más eficientes las estructuras de representación política.

La presidenta sostuvo que estos ajustes no buscan debilitar instituciones democráticas, sino hacerlas más austeras y funcionales. El debate legislativo que se avecina abordará tanto el impacto financiero como las implicaciones políticas de la reforma.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL GASTO ELECTORAL EN MÉXICO

· México es uno de los países con mayor gasto electoral por votante en América Latina

· El financiamiento público a partidos se calcula con base en el padrón electoral

· Los OPLE existen en cada estado para organizar elecciones locales

· El Senado mexicano es uno de los más grandes de la región en proporción poblacional

TE PUEDE INTERESAR: ‘Todos a buscar el voto popular’... Sheinbaum propone que 500 diputados sean elegidos por votación directa

La propuesta presidencial coloca nuevamente el costo de la democracia en el centro del debate público, al plantear una reducción significativa de recursos en uno de los sistemas electorales más complejos del continente.