PRI respalda jornada de 40 horas, pero exige respetar esquema de 5 por 2, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que el Grupo Parlamentario del PRI votó a favor, en lo general, de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; no obstante, sostuvo que la minuta enviada por el Senado no cumple con el espíritu original de la reforma constitucional comprometida ante la ciudadanía.

“El PRI está a favor de la disminución de la jornada laboral. Pero seamos claros: el compromiso fue cinco días de trabajo por dos de descanso, no seis días por uno”, subrayó el también coordinador parlamentario.

Moreira recordó que en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados existe un dictamen aprobado en la pasada Legislatura que reforma el artículo 123 constitucional para establecer expresamente cinco días de trabajo por dos de descanso.

Detalló que dicha propuesta fue resultado de un proceso de consulta pública y parlamento abierto, con participación de especialistas, y que fue votada en dos ocasiones en la Comisión de Puntos Constitucionales. Además —puntualizó— contó con el respaldo de Morena, PT, PVEM, MC y PRI, y la abstención del PAN, sin votos en contra.

“Me extraña que no estemos votando ese dictamen que nació de la mayoría y que fue aprobado por unanimidad, y que en su lugar se vote una minuta totalmente distinta que viene del Senado”, señaló.

PIDEN GRADUALIDAD Y APOYO A MiPyMES

El legislador enfatizó que la reforma debe proteger a las y los trabajadores, pero también acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de aproximadamente el 72 por ciento del empleo en México y de alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto.

En ese sentido, planteó la necesidad de establecer estímulos económicos y fiscales, así como un esquema de gradualidad que permita implementar la reducción de la jornada sin afectar la viabilidad de los negocios.

Advirtió que el modelo contenido en la minuta podría derivar en simulaciones mediante el uso intensivo de horas extras, lo que —dijo— impediría la creación de nuevos empleos y aumentaría la carga laboral. Asimismo, alertó sobre el riesgo de que, sin incentivos adecuados, crezca la informalidad laboral, que actualmente supera el 50 por ciento de la población ocupada en el país.

Rubén Moreira hizo un llamado a las y los legisladores de la mayoría a respaldar las reservas presentadas por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, a fin de recuperar el espíritu original de la reforma. También solicitó que en la Junta de Coordinación Política se informe con claridad el curso legislativo que seguirá el dictamen previamente aprobado y que permanece en la Mesa Directiva.