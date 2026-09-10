Ahorros y herencias de Carlos Ulloa, director de Birmex no figuran en sus declaraciones

Indicó que el origen de los recursos correspondía a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares y ahorros acumulados.

Aun cuando Carlos Ulloa, director general de Birmex , afirmó que pagó dos departamentos de contado por más de 22.4 millones de pesos con ahorros y herencias familiares que recibió en 20 años, estas no aparecen en ninguna de sus declaraciones patrimoniales.

Sin embargo, en su declaración patrimonial la única herencia que aparece es la que, asegura, recibió en 2019 en joyas con un valor de un millón de pesos.

No hay ninguna otra herencia recibida en su declaración, ya sea monetaria, terrenos o bienes inmuebles, ni ahorros.

En respuesta al reportaje publicado por EL UNIVERSAL, Ulloa argumentó: “El origen de los recursos corresponde a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio público y privado”.

GANABA MENOS DE UN MILLÓN

En su declaración patrimonial de 2020, el entonces secretario particular de Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, antes de comprar su primer departamento con valor de 7.4 millones de pesos, no reportó ninguna herencia o ser dueño de otros inmuebles.

Expuso que sus ingresos anuales por su cargo en el Gobierno capitalino eran de 938 mil 315 pesos y 150 de otros ingresos, los cuales no se dan detalles.

Carlos Ulloa también aseguró que no tenía inversiones ni era dueño de ningún vehículo, así como no tenía ningún conflicto de intereses.

”Declaró no adquirir bienes muebles, inmuebles y vehículos durante el año”.

“Declaró no adquirir inversiones durante el año”. En su declaración patrimonial de septiembre de 2024, entregada a la Cámara de Diputados tras obtener una curul bajo las siglas de Morena y partidos aliados, Carlos Ulloa únicamente reportó sus dos departamentos, así como la herencia de joyas y el menaje de casa, pero sin dar detalles de su valor.

DEPARTAMENTOS POR 22.4 MDP DE CONTADO

Meses después, en mayo de 2025, tras ser designado por la Presidenta de la República como nuevo titular de Birmex después del escándalo por el sobreprecio en la compra consolidada de medicinas, Carlos Ulloa informó en su declaración patrimonial de inicio que contaba con dos departamentos con un valor total de 22.4 millones de pesos.

También detalló que de septiembre a diciembre de 2024, en su breve paso como diputado federal, recibió 349 mil 272 pesos por ese cargo.

En su declaración patrimonial, Carlos Ulloa detalló que el 24 de febrero de 2020, cuando se desempeñaba como secretario particular de la entonces jefa de Gobierno de la CDMX y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, compró de contado un departamento de 123 metros por un total de 7 millones 450 mil pesos.

Tres años después, el 11 de diciembre de 2023, ya siendo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Ulloa compró otro departamento también de contado, por 15 millones de pesos.

Sin embargo, destaca que este nuevo departamento era el doble de grande del primero, pues es un inmueble de 236 metros, de los cuales 181 metros son de construcción.

En los dos casos no se detalló el nombre de la empresa o particular que vendió estas propiedades al funcionario.

También en esa declaración patrimonial, disponible en Declaranet, Carlos Ulloa reportó que el 12 de mayo de 2019 recibió como herencia “joyas de alto valor” valuadas en un millón de pesos.

Indicó que un año antes, el 17 de marzo de 2018, compró de contado 1.5 millones de pesos en muebles y accesorios de casa.

CUATRO CUENTAS BANCARIAS

En su declaración patrimonial de modificación 2026, el director de Birmex reportó ingresos por un millón 460 mil 193 pesos por su cargo.

También reportó cuatro cuentas bancarias —dos cuentas de cheques, una de nómina y una de inversión—, todas en el banco Santander, pero evitó dar los montos económicos de cada una de ellas.

Además, refirió tener dos tarjetas de crédito, de las cuales en una de ellas tiene un adeudo de 13 mil 051 pesos.

LA EXCEPCIÓN

La única herencia que Ulloa reportó es la recibida en 2019 en joyas con un valor de un millón de pesos.

2020

Ingresos por cargo en la CDMX por 938 mil 315 pesos. Ningún vehículo ni bienes muebles e inmuebles.

Sin reporte de inversiones.

2024

Dueño de dos departamentos.Herencia de joyas y el menaje de casa.

Sin inversiones ni cuentas bancarias.Sin participación en empresas.

2025

Dueño de un departamento por 7.4 mdp.Dueño de otro departamento por 15 mdp.Ingreso de 349 mil 272 pesos por cargo de diputado federal.

2026

Dueño de un departamento por 7.4 mdp. Dueño de otro departamento por 15 mdp. Ingreso anual por un millón 460 mil pesos. Cuatro cuentas bancarias y dos tarjetas de crédito.