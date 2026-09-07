Bloquea UIF cuentas bancarias de Ricardo Velarde, Secretario de Economía de Rocha

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como las de su socio de negocios y al menos seis de sus empresas. Conocido como “El Pity”, Velarde fue subsecretario de Turismo de Sinaloa con Rocha y encargado del despacho de esa dependencia, y de noviembre de 2024 a octubre de 2025, titular de la Secretaría de Economía, a la que renunció luego de la desaparición de un joven de Durango en un bar de Mazatlán del que es copropietario.

El pasado 25 de agosto, Velarde promovió un amparo para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

BLOQUEA UIF TAMBIÉN CUENTAS DE JORGE ARMANDO LIZÁRRAGA Este lunes, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente para llevar el caso y lo envió a los juzgados federales de Sinaloa. La UIF también bloqueó las cuentas del empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, quien, según publicaciones periodísticas, es socio de Velarde en ocho empresas en Sinaloa.

Lizárraga también promovió su amparo el 25 de agosto, cuestionando el acuerdo 326/2026 de la UIF para incluirlo en la lista de personas bloqueadas. El 4 de septiembre, la Jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a Lizárraga hacer aclaraciones a su demanda, antes de resolver si la admitirá a trámite. EMPRESAS QUE TAMBIÉN LITIGAN AMPAROS CONTRA LA UIF Grupo Veliiz y Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV), empresas en las que Velarde y Lizárraga son socios también litigan amparos contra la UIF. Esas empresas fueron establecidas antes de que Velarde ocupara cargos en el Ayuntamiento de Mazatlán y el Gobierno estatal, pues tiene un largo historial en el sector restaurantero y turístico.

Veliiz es una desarrolladora inmobiliaria, dueña del proyecto Akoya Sky Living en el malecón de Mazatlán. Se trata de una torre de 30 niveles, trece para un hotel de 135 habitaciones y 17 para 75 departamentos. JUEZ NIEGA A OPV LA SUSPENSIÓN DEL BLOQUEO DE SUS CUENTAS OPV es la razón social de El Muchacho Alegre, un restaurante de Mazatlán que en abril pasado fue atacado con un artefacto incendiario. Este lunes, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, negó a OPV la suspensión del bloqueo de sus cuentas. “En el caso particular no es posible conceder la suspensión provisional, pues tomando en consideración que la UIF, según la quejosa, ordenó en bloqueo de su cuenta bancaria, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo”, explicó el juez.

“Dado que la autoridad responsable ordenadora es el organismo que tiene a su cargo la investigación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, este juzgado considera que no es procedente conceder la suspensión provisional, dado el mandato expreso de la Ley de Amparo”. En el caso del Muchacho Alegre del Pacífico Norte, su amparo fue enviado a Tijuana, que es donde se ubica el restaurante del mismo nombre.