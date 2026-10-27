‘Al mejor cazador se le va la liebre’... ‘El Chapo’ Guzmán se le escapó a Peña Nieto cuando viajaba a Francia

El episodio se aborda en “Operación Cisne Negro” , una producción documental de N+ Docs que reconstruye la evasión del entonces líder del Cártel de Sinaloa, las decisiones de las autoridades y las interrogantes que permanecieron después de uno de los golpes más fuertes a la seguridad durante el sexenio de Peña Nieto.

La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, en julio de 2015, volvió a la conversación pública luego de que el expresidente Enrique Peña Nieto recordara cómo recibió la noticia mientras viajaba a Francia. Para explicar lo ocurrido, el exmandatario recurrió a un dicho popular: “Al mejor cazador se le va la liebre”.

El documental, cuyo estreno está anunciado para el 27 de octubre a través de ViX, incluye imágenes, videos y testimonios relacionados con la fuga y la posterior búsqueda del narcotraficante, quien fue recapturado en enero de 2016.

PEÑA NIETO RECIBIÓ LA NOTICIA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

La noche del 11 de julio de 2015, Peña Nieto se encontraba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia cuando uno de sus asistentes le entregó un mensaje del entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz.

El aviso era breve y contundente: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”. La aeronave realizaba una escala en Gander, Canadá, antes de continuar hacia Europa, donde México participaría como invitado de honor en los actos por el Día Nacional de Francia.

En el vuelo viajaban los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. Por su parte, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya se encontraba en París. La noticia obligó a los funcionarios a evaluar la situación y definir los primeros pasos para responder a la evasión.

“NO ES BROMA”: LA REACCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

En el documental, Peña Nieto recordó que compartió la noticia con los integrantes de su comitiva. “Recuerdo regresar a la mesa en donde venía departiendo con los funcionarios. Digo: ‘Les tengo una noticia: se escapó el Chapo’. Y recuerdo que me dicen: ‘¿No es broma, verdad?’ Dije: ‘No, no es broma’”.

Osorio Chong describió el ambiente posterior como de “consternación, preocupación y muy rápido empezar a pensar en los distintos escenarios que hay que tener”. Durante la escala en Canadá, los funcionarios comenzaron a trabajar en la respuesta institucional y en la preparación de un mensaje público.

Peña Nieto decidió continuar el viaje en lugar de regresar a México. Al explicar su decisión, sostuvo: “A ver, regresarme no iba a resolver nada. Estas inseguridades pasan, y no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Al mejor cazador se le va la liebre, dice el dicho. Y eso había ocurrido”.

UNA FUGA QUE GOLPEÓ LA IMAGEN DEL GOBIERNO

Al llegar a París, el presidente ofreció una conferencia de prensa en la que calificó la evasión como “una afrenta para el Estado mexicano”. También instruyó al secretario de Gobernación para coordinar las acciones encaminadas a localizar y detener nuevamente al narcotraficante.

El impacto político fue considerable. En su testimonio, Peña Nieto reconoció que las mediciones de aprobación de su administración cayeron de manera pronunciada después de la fuga. “Yo recuerdo que las mediciones en términos de aprobación del gobierno disminuyeron sencillamente quince puntos, era una brutalidad”, señaló.

La evasión ocurrió poco más de un año después de que Guzmán fuera detenido por segunda vez, en febrero de 2014, tras haberse fugado en 2001 del penal de Puente Grande, Jalisco. El nuevo escape puso bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia y las condiciones de seguridad del centro penitenciario.

EL TÚNEL Y LAS PREGUNTAS QUE DEJÓ LA EVASIÓN

La reconstrucción de “Operación Cisne Negro” explica que Guzmán salió del Altiplano el 11 de julio de 2015 a través de un túnel conectado con una construcción ubicada en las inmediaciones del penal. El conducto tenía iluminación, ventilación y un sistema de desplazamiento mediante una motocicleta adaptada.

El documental también revisa la ubicación de la celda, las obras realizadas dentro y fuera de las instalaciones y las fallas que pudieron facilitar la operación. Aunque presenta testimonios y elementos de la investigación, no plantea una respuesta única y definitiva sobre todas las circunstancias que permitieron la fuga.

Tras la evasión, las autoridades mexicanas desplegaron un operativo de búsqueda con participación de la Secretaría de Marina y cooperación de agencias estadounidenses. La persecución se prolongó durante meses, hasta que Guzmán fue detenido en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.