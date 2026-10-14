$!Posponen audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en E.U para 2027

La audiencia judicial de Ovidio Guzmán López , exlíder de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue cancelada y pospuesta oficialmente por las autoridades del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

El encuentro presencial estaba programado para el próximo 7 de diciembre. Sin embargo, la jueza del caso determinó mover la cita procesal para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 AM.

RAZONES DE LA REPROGRAMACIÓN

El cambio de fecha se logró mediante un acuerdo mutuo entre la defensa del acusado y los fiscales estadounidenses. Este tipo de postergaciones suele ocurrir cuando ambas partes avanzan en conversaciones o acuerdos de cooperación.

La fiscalía de Estados Unidos mantiene las negociaciones abiertas para evaluar la información que Ovidio Guzmán pueda aportar a las investigaciones contra el crimen organizado.