Posponen audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en E.U para 2027

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    Posponen audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, en E.U para 2027
    ESTADOS UNIDOS, 15SEPTIEMBRE2023.- Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", fue trasladado el día de ayer del Penal del Altiplano a sueño estadounidense en donde es acusado del delito de narcotráfico de drogas. El llamado Ratón fue detenido en Sinaloa el 5 de enero de este año. FOTO: CORTESÍA/CUARTOSCURO.COM Fotografía Cortesía

La comparecencia del hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos estaba prevista para diciembre, pero fue aplazada tras un acuerdo judicial.

La audiencia judicial de Ovidio Guzmán López, exlíder de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue cancelada y pospuesta oficialmente por las autoridades del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

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El encuentro presencial estaba programado para el próximo 7 de diciembre. Sin embargo, la jueza del caso determinó mover la cita procesal para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 AM.

RAZONES DE LA REPROGRAMACIÓN

El cambio de fecha se logró mediante un acuerdo mutuo entre la defensa del acusado y los fiscales estadounidenses. Este tipo de postergaciones suele ocurrir cuando ambas partes avanzan en conversaciones o acuerdos de cooperación.

La fiscalía de Estados Unidos mantiene las negociaciones abiertas para evaluar la información que Ovidio Guzmán pueda aportar a las investigaciones contra el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanza-negociacion-de-caro-quintero-con-e-u-juicio-iniciara-en-2027-DD24143653

CONTEXTO DEL PROCESO JUDICIAL

Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, enfrenta cargos por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en territorio estadounidense.

Con este aplazamiento, el proceso contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se extenderá hasta 2027, mientras la corte continúa revisando su estatus y el de otros líderes del Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-pancho-salcido-exlider-ganadero-de-escuinapa-sinaloa-OD24143148
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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