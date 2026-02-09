Alarma incendio en predio de Santa Catarina, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un incendio en un predio de Santa Catarina en donde se consumieron tarimas, pedacería de madera y seis vehículos estacionados en el lugar movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil Nuevo León.

El siniestro fue reportado en las primeras horas de este lunes y se registró en un lote, ubicado en Cerro de las Mitras y Sierra Mamulique, en la colonia Residencial Santa Catarina, en el ayuntamiento de Santa Catarina.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo

Las grandes llamas que salían del lugar alarmaron a los pobladores de la zona ante el riesgo de que el fuego se extendiera a viviendas aledañas.