Alarma incendio en predio de Santa Catarina, Nuevo León

México
9 febrero 2026
    Un incendio en un predio de Santa Catarina en donde se consumieron tarimas, pedacería de madera y seis vehículos estacionados en el lugar movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil Nuevo León. CORTESÍA
    Un incendio en un predio de Santa Catarina en donde se consumieron tarimas, pedacería de madera y seis vehículos estacionados en el lugar movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil Nuevo León. CORTESÍA

En un lote ubicado en Cerro de las Mitras y Sierra Mamulique

MONTERREY, NL.- Un incendio en un predio de Santa Catarina en donde se consumieron tarimas, pedacería de madera y seis vehículos estacionados en el lugar movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil Nuevo León.

El siniestro fue reportado en las primeras horas de este lunes y se registró en un lote, ubicado en Cerro de las Mitras y Sierra Mamulique, en la colonia Residencial Santa Catarina, en el ayuntamiento de Santa Catarina.

Las grandes llamas que salían del lugar alarmaron a los pobladores de la zona ante el riesgo de que el fuego se extendiera a viviendas aledañas.

Protección Civil del estado informó que atendió el siniestro registrado en un predio donde había acumulación de tarimas y pedacería de madera.

“Además, se consumen en su totalidad seis vehículos que se encontraban en el sitio”, informó la dependencia estatal.

El incendio logró contenerse, por lo que se descartaron riesgos pata la población aledaña.

En el sitio se trabajó en coordinación con distintas dependencias y no se reportaron personas lesionadas o evacuadas.

