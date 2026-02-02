Camión urbano impacta contra barda y parabús en Guadalupe, Nuevo León

México
/ 2 febrero 2026
    Camión urbano impacta contra barda y parabús en Guadalupe, Nuevo León
    El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León. CORTESÍA
    Camión urbano impacta contra barda y parabús en Guadalupe, Nuevo León
    El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León. CORTESÍA

A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo más lesionados más que el conductor de la unidad

MONTERREY, NL.- El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León.

El accidente vial se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Serafín Peña y Benito Juárez en las inmediaciones de la Clínica 30 del IMSS.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad que protagonizó el percance pertenece a la ruta 218, número económico 190, el cual circulaba de sur a norte por la avenida Serafín Peña.

Al arribar a la avenida Benito Juárez, donde el camión da vuelta hacia el poniente, el chofer perdió el control y se impactó contra una barda, una malla ciclónica y el parabús.

$!El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León.
El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León. CORTESÍA

A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo más lesionados más que el conductor de la unidad porque el camión venía solo y en el parabús no había gente.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el chofer habría perdido el control de la unidad.

El chofer fue trasladado a un hospital de la localidad con heridas leves.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
