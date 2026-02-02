Camión urbano impacta contra barda y parabús en Guadalupe, Nuevo León
A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo más lesionados más que el conductor de la unidad
MONTERREY, NL.- El conductor de un camión urbano resultó lesionado cuando perdió el control y se impactó contra una barda y un parabús en Guadalupe, Nuevo León.
El accidente vial se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Serafín Peña y Benito Juárez en las inmediaciones de la Clínica 30 del IMSS.
De acuerdo con los primeros informes, la unidad que protagonizó el percance pertenece a la ruta 218, número económico 190, el cual circulaba de sur a norte por la avenida Serafín Peña.
Al arribar a la avenida Benito Juárez, donde el camión da vuelta hacia el poniente, el chofer perdió el control y se impactó contra una barda, una malla ciclónica y el parabús.
A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo más lesionados más que el conductor de la unidad porque el camión venía solo y en el parabús no había gente.
Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el chofer habría perdido el control de la unidad.
El chofer fue trasladado a un hospital de la localidad con heridas leves.