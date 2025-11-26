Alcalde de Celaya reconoce reunión con integrantes de un grupo criminal antes de asumir el cargo

El alcalde de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que sostuvo una reunión con integrantes de un grupo criminal antes de asumir la presidencia municipal, encuentro en el que, según declaró, le fueron solicitados recursos económicos y cargos dentro de la administración local.

Ramírez Sánchez, quien llegó al cargo tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena, afirmó que desde entonces ha sido buscado en distintas ocasiones por personas vinculadas al crimen organizado. Aseguró que no ha accedido a establecer acuerdos y que su postura se ha mantenido sin cambios desde el inicio de su administración.

“Yo nunca he tenido acuerdos, no los tendré y prefiero, en un momento dado, si la situación es muy difícil, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”, declaró ante medios de comunicación.

ALCALDE DE CELAYA NARRA COMO HA SIDO CONTACTADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

El presidente municipal señaló que recientemente recibió una llamada telefónica de otro presunto integrante de la misma organización, quien le ofreció apoyo. Esto, dijo, se suma a diversas situaciones que lo han llevado a considerar el traslado de su familia fuera de la ciudad. Su hija renunció a un puesto en el municipio de Tarimoro debido a incidentes relacionados con inseguridad.

El funcionario relató que, tras resultar electo, una persona cercana lo llevó a una reunión con individuos que le fueron presentados como empresarios. Según explicó, el encuentro se tornó tenso cuando los presentes comenzaron a plantear exigencias relacionadas con dinero y posiciones dentro del Gobierno municipal.

“Sucedió antes de que tomara posesión como presidente municipal... No soy tan político, entonces si ustedes me preguntan algo, les respondo. Yo no creí que tuviera relevancia, ya pasó un año”, dijo.