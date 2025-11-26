Alcalde de Celaya reconoce reunión con integrantes de un grupo criminal antes de asumir el cargo
Juan Miguel Ramírez Sánchez confirmó que fue presionado por un grupo criminal antes de asumir la presidencia municipal y aseguró que no ha pactado con la delincuencia
El alcalde de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que sostuvo una reunión con integrantes de un grupo criminal antes de asumir la presidencia municipal, encuentro en el que, según declaró, le fueron solicitados recursos económicos y cargos dentro de la administración local.
Ramírez Sánchez, quien llegó al cargo tras el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena, afirmó que desde entonces ha sido buscado en distintas ocasiones por personas vinculadas al crimen organizado. Aseguró que no ha accedido a establecer acuerdos y que su postura se ha mantenido sin cambios desde el inicio de su administración.
“Yo nunca he tenido acuerdos, no los tendré y prefiero, en un momento dado, si la situación es muy difícil, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”, declaró ante medios de comunicación.
ALCALDE DE CELAYA NARRA COMO HA SIDO CONTACTADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO
El presidente municipal señaló que recientemente recibió una llamada telefónica de otro presunto integrante de la misma organización, quien le ofreció apoyo. Esto, dijo, se suma a diversas situaciones que lo han llevado a considerar el traslado de su familia fuera de la ciudad. Su hija renunció a un puesto en el municipio de Tarimoro debido a incidentes relacionados con inseguridad.
El funcionario relató que, tras resultar electo, una persona cercana lo llevó a una reunión con individuos que le fueron presentados como empresarios. Según explicó, el encuentro se tornó tenso cuando los presentes comenzaron a plantear exigencias relacionadas con dinero y posiciones dentro del Gobierno municipal.
“Sucedió antes de que tomara posesión como presidente municipal... No soy tan político, entonces si ustedes me preguntan algo, les respondo. Yo no creí que tuviera relevancia, ya pasó un año”, dijo.
ALCALDE DE CELAYA SEÑALA QUE FUE LLEVADO CON ENGAÑOS A REUNIÓN CON LÍDER CRIMINAL
Aunque evitó precisar la fecha del encuentro, confirmó que fue llevado primero a un café y posteriormente trasladado en una camioneta a otro sitio, bajo el argumento de que no había espacio para sus acompañantes. Afirmó que, ya en el lugar, se percató de que quienes lo esperaban no eran empresarios, como le habían indicado inicialmente.
“Nos pidieron lo que piden, ¿verdad? Dinero, posiciones en el Gabinete, etcétera, y bueno, ahí pues yo discutía con ellos, les decía que no”, mencionó.
Ramírez Sánchez añadió que la persona que lo llevó al encuentro terminó “aterrada” por lo ocurrido y más tarde le confesó que la situación se volvió “muy difícil” en algún momento, algo que él no percibió durante la reunión.
Al ser cuestionado por NMás sobre si quienes lo trasladaron pertenecían a un cártel, respondió afirmativamente, aunque evitó proporcionar el nombre de la organización criminal. La región de Celaya se encuentra cerca de zonas con altos índices de violencia, como el municipio de Salvatierra.
ALCALDE DE CELAYA NIEGA HABER ESTABLECIDO PACTOS CON ORGANIZACIONES CRIMINALES
El alcalde reiteró que no ha establecido pactos con grupos delictivos y que su único compromiso es con la ciudadanía. Señaló que desde el inicio de su administración tenía claridad sobre los riesgos asociados al cargo.
Expuso que, aunque no busca emprender un enfrentamiento directo contra la delincuencia organizada, tampoco permitirá que la población sea sometida por estas agrupaciones. “Desde el inicio de mi administración, advertí los riesgos que asumía al ocupar el cargo”, declaró.
Ramírez Sánchez subrayó que continuará ejerciendo sus funciones, pese a las presiones y a las circunstancias de seguridad que afectan al municipio.