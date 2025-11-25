Cárteles ganan hasta 20 mil millones al año por tabaco y vapeadores ilícitos, advierten

    Cárteles ganan hasta 20 mil millones al año por tabaco y vapeadores ilícitos, advierten
    Este comercio ilícito no pasa por controles fiscales ni registros estatales, señalan. /FOTO: ESPECIAL

El informe ‘Humo, vapeo y poder’ señala que grupos criminales han convertido el contrabando de tabaco en una industria paralela que financia sus operaciones

CDMX.- El contrabando de tabaco y vapeadores en México se ha consolidado como una industria criminal controlada por siete cárteles, los cuales obtienen ganancias estimadas entre 15 y 20 mil millones de pesos al año. Así lo revela el informe “Humo, vapeo y poder” de la organización civil Defensorxs, que documenta la expansión de estas redes ilícitas en el país.

Según el reporte, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana han diversificado sus operaciones para dominar la fabricación ilegal, importación clandestina, robo de carga, distribución, venta minorista y esquemas de extorsión relacionados con productos de tabaco.

El informe detalla que cada grupo criminal utiliza este mercado de acuerdo con sus propias dinámicas territoriales. El CJNG incorpora nuevas tecnologías para aprovecharlo; facciones del Cártel de Sinaloa buscan expandirse más allá del noroeste; y la Nueva Familia Michoacana lo emplea para reforzar el control social que ejerce mediante la extorsión a industrias como la minera y la agrícola.

Otros cárteles también participan activamente. El Cártel del Golfo complementa sus actividades de “narcoexportación” hacia Estados Unidos; el Cártel del Noreste aprovecha estos ingresos para reestructurar su organización tras años de fracturas internas; los Cárteles Unidos lo usan como un sistema de recaudación paralelo al Estado; y La Unión Tepito fortalece vínculos con mafias chinas para importación y distribución.

El documento destaca que la prohibición de vapeadores abrió un mercado clandestino altamente rentable, ahora dominado por estas organizaciones criminales, que han convertido su venta en una nueva fuente de financiamiento y control territorial.

“En la penumbra de la industria formal del tabaco florece un mercado paralelo que sirve de caja mediana para el crimen organizado”, señala el informe. Este comercio ilícito, subraya, no pasa por controles fiscales ni registros estatales, lo que facilita la circulación de recursos para fortalecer estructuras criminales.

A nivel global, entre 10% y 12% de los cigarros consumidos son ilegales. En México, la cifra es significativamente mayor: dos de cada 10 cigarros provienen del mercado negro, lo que evidencia la magnitud del problema y la complejidad de su combate.

Defensorxs advirtió que la expansión de este mercado clandestino seguirá fortaleciéndose mientras persistan vacíos regulatorios, corrupción y ausencia de controles efectivos en la cadena de producción y distribución de tabaco y vapeadores. Con información de El Universal

