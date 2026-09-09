Alcalde de Nicolás Flores responde por préstamo de 7 mdp: “Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”

Nicolás González Elizalde, presidente municipal de Nicolás Flores , Hidalgo, defendió públicamente el manejo de un préstamo por 7 millones de pesos contratado por el ayuntamiento y rechazó los señalamientos sobre un posible uso irregular de los recursos.

En un audio que circula en redes sociales, el alcalde panista explicó que 6 millones 17 mil pesos correspondían a la parte municipal del crédito. Según su versión, ese dinero fue utilizado para participar en una obra cuyo valor supera los 25 millones de pesos.

El edil sostuvo que las cuentas correspondientes al ejercicio en cuestión ya fueron entregadas a la Auditoría Superior para su revisión.

“SI LO ROBÉ, FUE PARA DÁRSELO A USTEDES”

La declaración que más llamó la atención ocurrió cuando González Elizalde respondió a las críticas sobre el manejo del dinero público.

“No me he robado ningún peso. Al contrario, si lo robé, fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”, afirmó el presidente municipal, de acuerdo con el audio difundido.

La frase generó reacciones en redes sociales y puso nuevamente bajo discusión el destino del préstamo solicitado por el municipio.

El alcalde también cuestionó a quienes, según dijo, se consideran fiscalizadores o auditores de su administración. Ante los señalamientos, insistió en que los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas.