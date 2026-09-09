Alcalde de Nicolás Flores responde por préstamo de 7 mdp: “Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”
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Una frase del edil provocó polémica en redes sociales.
Nicolás González Elizalde, presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, defendió públicamente el manejo de un préstamo por 7 millones de pesos contratado por el ayuntamiento y rechazó los señalamientos sobre un posible uso irregular de los recursos.
En un audio que circula en redes sociales, el alcalde panista explicó que 6 millones 17 mil pesos correspondían a la parte municipal del crédito. Según su versión, ese dinero fue utilizado para participar en una obra cuyo valor supera los 25 millones de pesos.
El edil sostuvo que las cuentas correspondientes al ejercicio en cuestión ya fueron entregadas a la Auditoría Superior para su revisión.
“SI LO ROBÉ, FUE PARA DÁRSELO A USTEDES”
La declaración que más llamó la atención ocurrió cuando González Elizalde respondió a las críticas sobre el manejo del dinero público.
“No me he robado ningún peso. Al contrario, si lo robé, fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”, afirmó el presidente municipal, de acuerdo con el audio difundido.
La frase generó reacciones en redes sociales y puso nuevamente bajo discusión el destino del préstamo solicitado por el municipio.
El alcalde también cuestionó a quienes, según dijo, se consideran fiscalizadores o auditores de su administración. Ante los señalamientos, insistió en que los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas.
¿EN QUÉ SE UTILIZARON LOS 7 MILLONES DE PESOS?
De acuerdo con la explicación ofrecida por el propio Nicolás González Elizalde, el préstamo fue utilizado para infraestructura.
El alcalde indicó que de los 7 millones de pesos contratados, 6.017 millones correspondían a la aportación municipal. Con ese recurso, afirmó, se realizó una obra con un valor superior a 25 millones de pesos.
Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente cuál es la obra a la que hizo referencia, ni se ha detallado el origen de los recursos adicionales que permitieron alcanzar ese monto.
Por ello, los datos sobre el destino específico del dinero corresponden a la versión expresada por el presidente municipal.
ALCALDE ASEGURA QUE ENTREGÓ LA CUENTA PÚBLICA
González Elizalde aseguró que la información financiera relacionada con ese ejercicio ya fue entregada a la Auditoría Superior.
No obstante, hasta la publicación de esta información no se cuenta con una confirmación independiente del órgano fiscalizador sobre el estatus de la revisión del préstamo o sobre las declaraciones realizadas por el alcalde.
La falta de información adicional mantiene abierto el cuestionamiento sobre el manejo de los 7 millones de pesos.
FRASE DEL ALCALDE GENERA REACCIONES EN REDES SOCIALES
La respuesta del presidente municipal comenzó a difundirse ampliamente en plataformas digitales, principalmente por la expresión utilizada al negar que hubiera cometido un robo con los recursos públicos.
El caso podría generar mayor escrutinio sobre el crédito contratado por el Ayuntamiento de Nicolás Flores, mientras se espera conocer si alguna autoridad fiscalizadora o representante de oposición emite una postura formal sobre el manejo de los recursos.