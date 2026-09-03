Sheinbaum asegura que compra de departamentos por titular de Birmex fue un proceso legal

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    Sheinbaum asegura que compra de departamentos por titular de Birmex fue un proceso legal
    Carlos Ulloa detalla en su declaración patrimonial que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos. Cuartoscuro

La Presidenta aseguró que en su gobierno “no hay corrupción y hay honestidad”

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la compra de contado de dos departamentos por 22.4 millones de pesos por parte de Carlos Ulloa, titular de Birmex, entre 2020 y 2023, fueron adquiridos de forma legal.

En Cuernavaca, Morelos, al finalizar el arranque de su gira por el país para informar sobre los avances de su administración en el marco de su II Informe de Gobierno, se le preguntó a la Mandataria federal sobre estas compras por parte del titular de Birmex.

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“Presidenta, sobre la compra de dos departamentos por 22.4 millones de pesos del director de Birmex, ¿ya le informó sobre esto?”, se le preguntó.

“Todo es legal”, dijo.

“¿Son legales la compra de estos dos departamentos en efectivo?”, se le insistió.

“Sí, todo está en su Declaración (Patrimonial)”, respondió.

SHEINBAUM ASEGURA QUE EN SU GOBIERNO “NO HAY CORRUPCIÓN”

Antes, durante el acto en donde estuvo acompañada por la gobernadora Margarita Sarabia (Morena) y algunos integrantes de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno “no hay corrupción y hay honestidad”.

Este jueves se informó que entre 2020 y 2023, Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor en total de 22.4 millones de pesos.

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En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, detalla que, en 2020, adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos, y dos años después, compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 millones de pesos.

Además, destaca que, con base en movimientos migratorios, el titular de Birmex registró 19 entradas y salidas del país en los últimos cuatro años a Nueva York, Miami, EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia; Medellín, Colombia, entre otros destinos.

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