Alcanzará México 134 millones de habitantes a mediados de 2026

México contará a mediados de 2026 con 134.4 millones de habitantes, 8.4 millones más que en 2020 y 35 millones más que en el año 2000, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Del total, 68.6 millones serán mujeres y 65.8 millones hombres. Por grupos de edad, la mayor proporción corresponderá a la población de 30 a 59 años, con 38.6% del total, seguida por la de 12 a 29 años, con 29.7%; la de 0 a 11 años, con 18.4%, y la de 60 años y más, con 13.3%.

TE PUEDE INTERESAR: Esperanza de vida en México es seis años menor que la de otros países de la OCDE

En 2020, la población infantil (de 0 a 11 años) representaba el 20.5%, y la de adultos mayores (de 60 años y más), el 11.2%. En el año 2000 las proporciones eran de 28.4% y 7.4%, respectivamente.

Estado de México se mantendrá este año como la entidad con mayor población, al alcanzar 17.8 millones de habitantes, seguida por Ciudad de México, con 9.2 millones, y Jalisco, con 8.9 millones.

Las proyecciones indican que en 2026 se registrarán a nivel nacional un millón 996 mil 102 nacimientos y 851 mil 890 defunciones.

La tasa global de fecundidad se ubicará en 1.84 hijos por mujer en vida reproductiva, menos que en el año 2000, cuando era de 2.85 hijos. En tanto, la tasa bruta de mortalidad ascenderá a 6.34 decesos por cada mil habitantes, frente al 4.77 registrados a principios de siglo.

La esperanza de vida llegará a 72.75 años para hombres y 79.24 años para mujeres, mientras que en el año 2000 era de 71.59 y 76.52 años, respectivamente.

El Conapo estima que durante este año 331 mil 104 mexicanos migrarán a otros países, mientras que 199 mil 335 extranjeros migrarán al país. En el año 2000 migraron al exterior 710 mil 395 mexicanos y llegaron al país 48 mil 968 extranjeros.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó en 2025 la Encuesta Intercensal, cuyos resultados serán presentados en septiembre próximo.