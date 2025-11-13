Esperanza de vida en México es seis años menor que la de otros países de la OCDE

CIUDAD DE MÉXICO- Un nuevo informe revela que en México la esperanza de vida es de 75.5 años en promedio, esto es casi seis años menor en comparación con la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así también, este nuevo estudio precisa que en el país solo un 78 % de la población tiene cobertura para los servicios básicos salud. TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Coahuila: 58% de estudiantes de quinto de primaria ha pensado en suicidarse Así mismo, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indica que en México la mortalidad que se puede prevenir fue de 243 por cada 100 mil habitantes, siendo este dato superior al promedio de 145 de los países que son parte de la organización; en tanto que en el lo que se refiere a la mortalidad tratable esta fue de 175 por cada 100,000, en comparación con los 77 en promedio de otros países. Por otra parte, el informe muestra que un 56 % de las personas están complacidos con la disponibilidad de atención médica de calidad, no obstante este dato esto está por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de un 64 %.

De acuerdo con un nuevo informe, en el lo que se refiere al estado de salud y factores de riesgo, el país se desempeña mejor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en cuatro de diez indicadores esenciales que miden tanto el estado de salud como los factores de riesgo, sin embargo la OCDE indicó que faltan datos en dos de ellos. En lo que se refiere al consumo del tabaco, este es un 8.5 % menor que el promedio de los países de la OCDE que es del 14.8 %; en tanto que el consumo de alcohol es de 6.2 litros per cápita contrario a los 8.5 litros del promedio de los países miembros. Además, este nuevo informe señala que un 28 % de los adultos no realiza bastante actividad física, siendo esta una cifra inferior al promedio de la OCDE, que es de un 30 %. Mientras que en el apartado relacionado con el acceso y calidad de atención, México está por arriba que el promedio de la OCDE solo en uno de diez indicadores, no obstante también faltan datos, en tres de ellos. En este sentido, están las carencias en los datos referentes a la vacunación en niños, que está en un nivel de un 78 %; ubicándose por por debajo del promedio que es del 93 %. Asimismo, el informe apunta a que solo un 20 % de las mujeres fueron examinadas para detectar cáncer de mama, frente al 55 % del promedio de la OCDE. En relación con la inversión en salud como porcentaje del producto interior bruto (PIB), el promedio en la OCDE es del 9.3 %, en tanto que en México apenas es del 5.9 %.