¿Son saludables? Denuncian ante Cofepris jugos y lácteos que llegan a las escuelas

La Alianza por la Salud Alimentaria presentó una denuncia formal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para alertar sobre diversos productos que son promocionados como alternativas para la lonchera escolar, pero que, de acuerdo con un análisis de El Poder del Consumidor, mantienen ingredientes y cantidades de azúcar que no los convierten en opciones saludables.

Entre julio y agosto de 2026 fueron analizados 31 productos, entre ellos jugos, néctares, bebidas endulzadas, leches saborizadas, yogures y gelatinas. El objetivo fue identificar si cumplían con las normas vigentes y conocer las estrategias utilizadas para evitar los sellos de advertencia. La organización solicitó a las autoridades revisar estos productos y, en los casos correspondientes, impedir su venta dentro de los planteles educativos. ¿CÓMO EVITAN ALGUNOS PRODUCTOS LOS SELLOS DE ADVERTENCIA? Uno de los principales señalamientos está relacionado con los jugos y néctares. Según el análisis, algunas bebidas utilizan ingredientes provenientes de fruta, como pulpa o concentrados, y los declaran de una manera que permitiría evitar que sean contabilizados como azúcares añadidos. La denuncia sostiene que esta práctica podría contravenir las disposiciones de la NOM-051 sobre etiquetado frontal, debido a que los azúcares provenientes de jugos de fruta son considerados azúcares libres cuando se utilizan para endulzar productos.

El Poder del Consumidor puso como ejemplo un jugo Del Valle Junior sabor manzana, que contiene 13 cucharaditas de azúcar en una presentación de 500 mililitros, frente a las 10 cucharaditas que, según el análisis, contiene la misma cantidad de Coca-Cola Original. LECHES, YOGURES Y POSTRES TAMBIÉN ESTÁN BAJO LA LUPA El análisis también identificó estrategias de reformulación en leches saborizadas, yogures, bebidas endulzadas y gelatinas para evitar los sellos de advertencia. De acuerdo con la organización, 70 por ciento de las leches y yogures analizados contienen lactasa, mientras que las bebidas y postres estudiados incluyen ingredientes como alulosa o inulina. La denuncia pide que Cofepris determine si estos productos cumplen con las normas y si son recomendables para el consumo de estudiantes, incluso cuando no presentan sellos de advertencia.

¿PUEDEN VENDERSE ESTOS PRODUCTOS EN LAS ESCUELAS? Desde marzo de 2025 son obligatorias las nuevas disposiciones para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas. Estas restringen productos con sellos o leyendas de advertencia por exceso de azúcares, calorías, sodio y grasas, además de contemplar otros productos que la autoridad sanitaria considere no recomendables. Por ello, la Alianza por la Salud Alimentaria pidió a Cofepris intervenir y determinar si los productos señalados cumplen con la normativa. El caso vuelve a poner bajo discusión la oferta de alimentos dentro de las escuelas y las estrategias de la industria para comercializar productos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

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