Cofepris descarta presencia del parásito Cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya

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    Cofepris descarta presencia del parásito Cyclospora en 16 hoteles de la Riviera Maya
    La Dirección General de Epidemiología implementó acciones que incluyeron muestreo de alimentos para la detección de esta bacteria. Cuartoscuro

Se hizo un análisis de muestras tras aviso de viaje emitido por el Reino Unido en el que alertaba de casos en viajeros

QUINTANA ROO.- La Cofepris descartó la presencia del parásito Cyclospora en alimentos y líquidos de 16 hoteles de Quintana Roo, en específico en la Riviera Maya, luego de que los análisis de las muestras obtenidas resultaran negativas.

La indagatoria sanitaria se realizó luego del aviso de viaje emitido por el Reino Unido tras un incremento de casos de la “diarrea explosiva” en viajeros con antecedentes de estancia en hoteles de esta región que va desde Tulum hasta Puerto Morelos.

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La Dirección General de Epidemiología implementó acciones de vigilancia sanitaria que incluyeron muestreo de alimentos para la detección de esta bacteria.

MUESTRAS ANALIZADAS MOSTRARON AUSENCIA DEL PATÓGENO CYCLOSPORA

Para ello, se recolectaron 32 muestras de verduras y frutas de barras para determinación de cyclospora.

Igualmente se obtuvieron 11 de muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

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“Estas muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris, obteniendo resultados NEGATIVOS en la totalidad de los productos”, se especificó en un comunicado.

La ausencia del patógeno Cyclospora cayetanensis, así como la de indicadores de contaminación en los análisis microbiológicos y moleculares, evidencia que al menos en los puntos específicos verificados, los procesos de control sanitario y manipulación operaban dentro de los márgenes de seguridad, informó la Secretaría de Salud.

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