Alerta Condusef: Falló en la transparencia de 6 de 8 uniones de crédito en 2025

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    Alerta Condusef: Falló en la transparencia de 6 de 8 uniones de crédito en 2025
    Al analizar el producto de crédito de habilitación o avío, el organismo detectó graves anomalías de comisiones, estados de cuenta y contratos que ocultan cómo presentar reclamaciones. ARCHIVO

Resultados de la Condusef revelaron que uniones de crédito carecen de transparencia financiera, ocultando comisiones y trabando quejas en créditos de avío

Solo 2 de 8 uniones de crédito cumplieron con la norma en materia de transparencia financiera y calidad de la información para los usuarios, muestran los resultados de la Supervisión 2025 del producto Crédito de habilitación o avío, realizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En una escala de 0 a 10, la Unión de Crédito San Marcos obtuvo una calificación de 4.3; la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme sacó 4,8; Acreditado Uno Unión de Crédito, 7,1; la Unión de Crédito Alpura, 7,5; y la Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, 7.7.

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En tanto, la Unión de Crédito Interestatal Chiapas obtuvo una calificación de 9.5; Ucb Impulsa Unión de Crédito sacó 10 y la Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, un 10, informó la Comisión.

La Condusef dijo que, aunque algunas uniones de crédito hayan corregido las irregularidades detectadas, esto no exime a las instituciones financieras de las sanciones o medidas aplicables por los incumplimientos detectados.

Los principales incumplimientos que se detectaron en las uniones están relacionados con el contrato de adhesión, la carátula, el estado de cuenta y la página de internet.

Una irregularidad en el contrato, por ejemplo, es que no contiene el procedimiento ni los medios para presentar reclamaciones; en la caratula, por comisiones que no se encuentran inscritas en el Registro de Comisiones (RECO); y en el estado de cuenta, porque no contiene el concepto y monto de las comisiones cobradas.

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