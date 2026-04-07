Alerta PAN por bloqueo de cuentas sin orden judicial

El diputado Héctor Saúl Téllez rechazó la determinación, ya que resta seguridad y certeza jurídica, porque convierte una simple sospecha en un castigo inmediato.

Legisladores del PAN advirtieron que el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas bancarias sin orden judicial viola la presunción de inocencia y destroza el debido proceso.

Téllez sostuvo que la decisión de la Corte también abre la puerta al abuso político, ante el riesgo de un uso selectivo.

“Que puede dejar en la ruina a familias, empresarios y ciudadanos honestos. Abre la puerta al abuso político y al uso selectivo contra quien piense diferente o sea incómodo al Gobierno. Es un golpe serio a nuestros principios jurídicos y al derecho de propiedad”, afirmó.

El panista expuso que ante la imposibilidad de que la Corte dé marcha atrás, promoverá, junto con su compañero de bancada, Federico Döring, una iniciativa para ponerle candados reales a la actuación de la UIF.

La iniciativa buscará, dijo, establecer en la ley una definición clara de qué debe entenderse por indicios suficientes, así como sus alcances y la obligación de la autoridad para comprobarlos.

Además, comentó, propondrán un plazo máximo de 72 horas para que un juez ratifique el bloqueo y, de lo contrario, éste se levante automáticamente, la obligación de notificar de forma inmediata y clara al afectado en el menor tiempo posible y mecanismos de reparación del daño económico para quienes resulten inocentes.

El vocero de la bancada, Federico Döring, detacó la necesidad de que la UIF transparente, mediante informes mensuales, la activación de este mecanismo.

“No debe permitirse que, con el pretexto de combatir al crimen organizado y el lavado de dinero, se instale un control financiero autoritario, opaco y discrecional sobre todos los mexicanos”, sostuvo.

Döring consideró que si bien sí se debe luchar contra el crimen organizado y el lavado de dinero, debe haber una actuación responsable y apegada a derecho y sin efectos negativos en materia de certidumbre jurídica.

“Congelar cuentas porque a algún político de Morena se le ocurre o tiene sospecha de otra persona y denuncia, es violar los procesos legales existentes. Sin pasar por un juez, basta que diga el Gobierno que sospecha de alguien y sin probar nada, van a entrar a nuestras cuentas y congelarlas”, alertó.