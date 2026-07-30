Alerta UE por impunidad en asesinatos de periodistas en México

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    Alerta UE por impunidad en asesinatos de periodistas en México
    Según Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo. CUARTOSCURO

Países europeos mostraron su preocupación por el reciente homicidio del comunicador Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

La Unión Europea (UE), Noruega y Suiza manifestaron este jueves su condena y condolencias por el reciente asesinato del periodista mexicano Alejandro Leyva Aguilar, al trasladar su “preocupación” por los “elevados niveles de impunidad” en los crímenes contra informadores y defensores de derechos humanos en el país norteamericano.

En un comunicado conjunto de la delegación de la UE, así como los embajadores de Noruega y Suiza en México, afirmaron que en el homicidio de Leyva Aguilar de la pasada semana existen indicios “de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato”.

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El 22 de julio este periodista murió asesinado a balazos en el estado de Oaxaca, lo que elevó a siete la cifra de homicidios de informadores en México en lo que va de año.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen ni los autores materiales e intelectuales del mismo.

Tras este último caso, estos países europeos valoraron el “compromiso” de las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos, pero advirtieron de que crímenes como este muestran “el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México”.

”Reiteramos nuestra preocupación por los elevados niveles de impunidad en los casos de periodistas (...) y renovamos nuestro llamamiento a que se identifique y juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos crímenes”, añadieron.

Por todo ello, animaron a México a “seguir avanzando” en la protección de los informadores y activistas a través de herramientas existentes como el Mecanismo de Protección y a “mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”.

”Refrendamos nuestra disposición a seguir trabajando con el Gobierno de México, a través de acciones de cooperación, en favor de la protección de los derechos humanos, la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, concluyeron.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a México como el país más letal para ejercer el periodismo en todo el continente americano desde hace al menos 15 años, con un repunte en los asesinatos de periodistas que no se registraba desde 2011.

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