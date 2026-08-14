Alerta un informe de Médicos del Mundo que el 52% de violencia de género en migrantes incluye ataque sexual

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, son más de la mitad de los 1,795 casos de violencia de género que fueron atendidos por Médicos del Mundo (MDM) en la frontera sur de México entre los años 2021 y 2025 estuvieron vinculados con violencia sexual, este dato se desprende del informe en el que documentan cuales son los obstáculos a los que se enfrentan tanto las mujeres como las personas de la diversidad sexual para poder tener acceso a los servicios de salud. El informe ‘La Cuerpa que Migra’, revela que en el 52 % de los casos de violencia de género que fueron a atendidos por MDM que en la ciudad de Tapachula, Chiapas, están incluidos algún tipo de agresión sexual, y de los cuales, el 92 % de las personas recibió atención después de las 72 horas de haber ocurrido la agresión; fuera del periodo para que se pueda acceder a ciertos tratamientos de emergencia. Tania Marín, quien es la coordinadora médica para México de Médicos del Mundo, describió a EFE que “la mayoría de los casos llegaba después de esta ventana”, asimismo resaltó que las primeras 72 horas son “cruciales” para que la persona pueda tener acceso a anticoncepción de emergencia o la profilaxis posexposición al VIH.

Además, precisa EFE, Marín indicó que la organización observó cambios “en los patrones de violencia”, ya que entre los años 2021 y 2023, esta era cometida fundamentalmente por personas desconocidas al momento que entraron a México. ”En los últimos años, lo que hemos visto es que ya hay mucha violencia comunitaria, porque las mujeres ya pasan más tiempo en Tapachula”, detalló a EFE la coordinadora médica para México de Médicos del Mundo.

Así también, el informe muestra un que se registró un incremento de los casos de violencia sexual en la frontera sur de México, ya que en 2025 estos fueron del 66 % “del total de atenciones por violencia de género, a diferencia de los años anteriores: 2024 (57 %), 2023 (47 %), 2022 (46 %) 2021 (52 %)”, describe EFE. BARRERAS A LAS SE ENFRENTAN PARA PODER ACCEDER A LOS SERVICIOS MÉDICOS De acuerdo a este nuevo informe, entre los principales obstáculos a los que se enfrentan los migrantes para poder tener acceso a los servicios de salud en México y Centroamérica están; las barreras administrativas, así como las lingüísticas y culturales, ademas el estigma y la discriminación y los gastos asociados a la atención. EFE cita a Ivana Piñero, quien es un solicitante de refugio en México, quien viajó hace dos años desde Venezuela con sus cuatro hijos; Piñero vivió “en carne propia” estos obstáculos al intentar acceder a una prueba de ETS, misma que le fue negada por la falta de documentos. “De igual manera, cuenta que hace unos meses intentó conseguir anticoncepción para su hija mayor en los servicios públicos pero enfrentó prejuicios y discriminación”, narra EFE. Otro dato relevante de acuerdo con EFE es que el informe señala que el 43 % de las personas migrantes no hacen uso de ningún método anticonceptivo, y el que 95.5 % de las personas que están en edad reproductiva, es decir de16 a 49 años, no recibió alguna información sobre los métodos durante su trayecto. ”(Falta) bastante sensibilización”, aseveró Piñero, en referencia a las atenciones de salud pública. ”Porque al momento en que te vas a realizar, por lo menos en mi caso, una prueba de ETS, te miran así como que como que ya tienes algo”, afirmó Piñero. “El 60 % de las personas atendidas por MDM entre 2021 y 2023 se sintieron inseguras en el camino, según datos de la organización”, concluye EFE. Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas

Violencia Migrantes Informes

Localizaciones

México

