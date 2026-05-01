‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas acordaron reunirse el próximo 11 de mayo en Palacio Nacional, a las 16:00 horas. Integrantes de la CNTE entregaron un documento a la mandataria federal al salir del Aeropuerto Internacional de Palenque, donde mantenían un bloqueo, y exigieron solución a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado seguimiento a los planteamientos del magisterio y sostuvo: “Ya hay varias demandas que se han cumplido y todavía quedan algunas por cumplir”. Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII de la CNTE en Chiapas, pidió que se reactive de inmediato un espacio de negociación: “Le planteamos que pueda darse de manera inmediata la mesa tripartita para resolver los temas que están pendientes, que son compromisos que están firmados y hoy no aterrizan en la práctica”.

Integrantes de la sección VII bloquearon el acceso al aeropuerto de Palenque ante la visita de la Presidenta este viernes y sábado a ese municipio, y señalaron que no buscarían retenerla durante la movilización. Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, acudió al lugar y se comprometió a mantener el diálogo, además de plantear que expondría a la mandataria federal las peticiones de las y los maestros.

Isael González Vázquez reiteró que el objetivo era entregar el documento y obtener una fecha de atención. “Venimos a que la presidenta nos reciba un documento, nos dé una fecha y que cumpla con esa fecha”, dijo, y añadió que “no venimos en un plan de agresión”. Docentes de la Coordinadora advirtieron: “Si no hay solución, no rueda su balón”, al referirse a la próxima Copa Mundial de Futbol, y señalaron que la Asamblea y las mesas de trabajo definirán el curso de sus acciones tras la reunión programada del 11 de mayo.

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