‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum

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    ‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
    Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional. ESPECIAL
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El magisterio advirtió que mantendrá presión si no hay respuesta y colocó el Mundial como uno de los escenarios de sus próximas protestas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas acordaron reunirse el próximo 11 de mayo en Palacio Nacional, a las 16:00 horas.

Integrantes de la CNTE entregaron un documento a la mandataria federal al salir del Aeropuerto Internacional de Palenque, donde mantenían un bloqueo, y exigieron solución a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

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Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado seguimiento a los planteamientos del magisterio y sostuvo: “Ya hay varias demandas que se han cumplido y todavía quedan algunas por cumplir”.

Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII de la CNTE en Chiapas, pidió que se reactive de inmediato un espacio de negociación: “Le planteamos que pueda darse de manera inmediata la mesa tripartita para resolver los temas que están pendientes, que son compromisos que están firmados y hoy no aterrizan en la práctica”.

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Integrantes de la sección VII bloquearon el acceso al aeropuerto de Palenque ante la visita de la Presidenta este viernes y sábado a ese municipio, y señalaron que no buscarían retenerla durante la movilización.

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, acudió al lugar y se comprometió a mantener el diálogo, además de plantear que expondría a la mandataria federal las peticiones de las y los maestros.

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Isael González Vázquez reiteró que el objetivo era entregar el documento y obtener una fecha de atención. “Venimos a que la presidenta nos reciba un documento, nos dé una fecha y que cumpla con esa fecha”, dijo, y añadió que “no venimos en un plan de agresión”.

Docentes de la Coordinadora advirtieron: “Si no hay solución, no rueda su balón”, al referirse a la próxima Copa Mundial de Futbol, y señalaron que la Asamblea y las mesas de trabajo definirán el curso de sus acciones tras la reunión programada del 11 de mayo.

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