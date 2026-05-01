31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX

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    31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX
    El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público. VANGUARDIA/ARCHIVO

31 Minutos reunió a 200 mil personas en el Zócalo de CDMX con un show lleno de nostalgia, música y un emotivo homenaje a Juan Gabriel

El corazón de la Ciudad de México volvió a latir con fuerza este 30 de abril. La plancha del Zócalo se transformó en un escenario masivo donde más de 200 mil personas se reunieron para celebrar el Día del Niño con un espectáculo que mezcló música, humor y recuerdos generacionales.

El fenómeno de 31 Minutos, creado por Pedro Peirano y Álvaro Díaz, demostró que sigue vigente entre el público mexicano. Desde temprano, familias enteras comenzaron a llegar con peluches, carteles y accesorios de sus personajes favoritos, en una escena que reflejaba el alcance cultural del programa.

Personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry fueron recibidos como verdaderas celebridades. La conexión con el público fue inmediata, confirmando que el proyecto chileno ya forma parte del imaginario colectivo en México.

https://vanguardia.com.mx/show/31-minutos-se-presenta-en-el-tiny-desk-de-washington-d-c-EA17607726

UN CONCIERTO QUE RECORRIÓ GENERACIONES

El espectáculo avanzó como un viaje por los momentos más emblemáticos del programa. Canciones como “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin César” y “Yo nunca vi televisión” fueron coreadas por miles de asistentes, en un ambiente donde la nostalgia se mezcló con la emoción del presente.

La combinación de títeres y músicos en vivo generó una experiencia dinámica. Los clásicos reportajes de Bodoque, junto con los comentarios de Tulio, mantuvieron el ritmo del show, alternando entre humor y música de forma natural.

Además, el montaje apostó por una interacción constante con el público, lo que permitió que tanto niños como adultos se sintieran parte del espectáculo. El resultado fue una atmósfera festiva que convirtió el Zócalo en un punto de encuentro intergeneracional.

EL HOMENAJE QUE MARCÓ LA NOCHE

Uno de los momentos más comentados llegó hacia el cierre del concierto. La interpretación de “Diente blanco, no te vayas” tomó un giro inesperado cuando el elenco decidió enlazarla con un clásico de Juan Gabriel.

Fue entonces cuando el coro de “Querida” resonó en la Plaza de la Constitución, provocando que miles de asistentes se unieran en una sola voz. El homenaje se convirtió en un instante cargado de emoción, donde la música trascendió generaciones y estilos.

El espectáculo también incluyó referencias a figuras icónicas de la cultura popular mexicana como Chespirito, El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chabelo, reforzando el vínculo entre el show y su audiencia local.

UN SETLIST QUE CONSOLIDA SU LEGADO

El repertorio incluyó una amplia selección de temas que han marcado la historia de 31 Minutos, consolidando su lugar como uno de los proyectos infantiles más influyentes en habla hispana.

La lista de canciones abarcó desde piezas humorísticas hasta composiciones más reflexivas, mostrando la versatilidad del programa. Cada interpretación fue acompañada por la respuesta entusiasta del público, que mantuvo la energía durante toda la presentación.

Entre los temas interpretados destacaron momentos clave que reafirmaron la identidad del show, combinando sátira, música y narrativa en un formato que sigue conectando con nuevas generaciones.

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DATOS CURIOSOS

• Más de 200 mil personas asistieron al concierto en el Zócalo de la CDMX

31 Minutos es considerado uno de los programas infantiles más influyentes de Latinoamérica

• El homenaje a Juan Gabriel fue uno de los momentos más virales del evento

• El show incluyó referencias a íconos mexicanos como Chespirito y Chabelo

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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