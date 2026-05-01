Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México

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    Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
    Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes. Foto: Cuartoscuro - Camila Ayala Benabib

Reducir el gasto en gasolina es posible sin cambiar de auto.

En un contexto donde el precio del combustible impacta directamente el presupuesto familiar, aprender a ahorrar gasolina se ha vuelto una necesidad para millones de conductores en México. La buena noticia es que no necesitas un auto híbrido o eléctrico para lograrlo. Pequeños cambios en tus hábitos pueden generar un ahorro real y constante.

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Manejo inteligente: el factor que más influye

La forma en que conduces tiene un impacto directo en el consumo de combustible. Dos hábitos comunes pueden estar elevando tu gasto sin que lo notes.

1. Evita acelerar y frenar de forma brusca

Cada vez que aceleras de golpe, el motor utiliza más combustible del necesario. Lo mismo ocurre cuando frenas bruscamente, ya que desperdicias la energía generada al avanzar.

Un manejo más eficiente implica:

- Acelerar de forma gradual

- Mantener una velocidad constante

- Anticipar el tráfico y los semáforos

Este simple cambio puede mejorar el rendimiento de gasolina de forma considerable, especialmente en ciudad.

2. Reduce la velocidad en carretera

En autopistas, manejar a velocidades moderadas también marca la diferencia. Reducir entre 10 y 15 km/h puede representar un ahorro significativo a largo plazo. A mayor velocidad, el motor trabaja más para vencer la resistencia del aire.

3. Cuida tu auto para gastar menos gasolina

El mantenimiento del vehículo es clave para mejorar la eficiencia. Un auto en buen estado consume menos combustible.

4. Mantén las llantas en la presión correcta

Circular con llantas desinfladas aumenta la resistencia al rodamiento, lo que obliga al motor a trabajar más. Revisar la presión al menos una vez al mes puede mejorar el rendimiento hasta en un 3%.

5. Reduce peso innecesario

Muchos conductores utilizan su auto como espacio de almacenamiento. Herramientas, objetos o carga que no utilizas aumentan el peso del vehículo y, por lo tanto, el consumo de gasolina.

Además, elementos como portaequipajes o bacas en el techo afectan la aerodinámica, incrementando el gasto incluso cuando no se utilizan.

$!La forma en que conduces tiene un impacto directo en el consumo de combustible.
La forma en que conduces tiene un impacto directo en el consumo de combustible. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

Elige bien cómo y cuándo cargar gasolina

La forma en que cargas combustible también puede influir en el ahorro.

1. ¿Premium o regular?

En la mayoría de los autos en México, la gasolina regular es suficiente. La premium solo es necesaria si el fabricante lo indica. Usarla sin necesidad no mejora el rendimiento y sí incrementa el gasto.

2. Busca estaciones confiables y promociones

Cargar en estaciones con buena reputación garantiza mejor calidad del combustible. Además, aprovechar programas de lealtad, pagos en efectivo o descuentos puede ayudarte a reducir el costo por litro.

3. Cargar gasolina en horarios adecuados

Una recomendación práctica es cargar gasolina durante la noche o temprano en la mañana. En esos momentos hay menos evaporación y formación de espuma, lo que puede traducirse en una carga más eficiente.

Tecnología y hábitos que sí hacen diferencia

Cada vez más autos incluyen herramientas diseñadas para mejorar el consumo.

1. Mantén activo el sistema Start/Stop

Este sistema apaga el motor en alto total y lo enciende al avanzar. Aunque puede resultar incómodo para algunos conductores, en tráfico urbano puede reducir el consumo de combustible de forma importante.

2. Usa el modo de conducción eficiente

Aunque no es determinante por sí solo, el modo “eco” ayuda a optimizar la respuesta del motor si se combina con un manejo suave.

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El ahorro está en los detalles

Ahorrar gasolina no depende de una sola acción, sino de la suma de decisiones inteligentes. Conducir de forma eficiente, mantener el auto en buen estado y tomar mejores decisiones al cargar combustible puede representar miles de pesos al año en ahorro.

En ciudades como Monterrey, Saltillo o CDMX, donde el uso del auto es constante, estos ajustes no solo benefician tu bolsillo, sino que también contribuyen a una movilidad más eficiente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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