Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México

En un contexto donde el precio del combustible impacta directamente el presupuesto familiar, aprender a ahorrar gasolina se ha vuelto una necesidad para millones de conductores en México. La buena noticia es que no necesitas un auto híbrido o eléctrico para lograrlo. Pequeños cambios en tus hábitos pueden generar un ahorro real y constante.

Manejo inteligente: el factor que más influye

La forma en que conduces tiene un impacto directo en el consumo de combustible. Dos hábitos comunes pueden estar elevando tu gasto sin que lo notes.

1. Evita acelerar y frenar de forma brusca

Cada vez que aceleras de golpe, el motor utiliza más combustible del necesario. Lo mismo ocurre cuando frenas bruscamente, ya que desperdicias la energía generada al avanzar.

Un manejo más eficiente implica:

- Acelerar de forma gradual

- Mantener una velocidad constante

- Anticipar el tráfico y los semáforos

Este simple cambio puede mejorar el rendimiento de gasolina de forma considerable, especialmente en ciudad.

2. Reduce la velocidad en carretera

En autopistas, manejar a velocidades moderadas también marca la diferencia. Reducir entre 10 y 15 km/h puede representar un ahorro significativo a largo plazo. A mayor velocidad, el motor trabaja más para vencer la resistencia del aire.

3. Cuida tu auto para gastar menos gasolina

El mantenimiento del vehículo es clave para mejorar la eficiencia. Un auto en buen estado consume menos combustible.

4. Mantén las llantas en la presión correcta

Circular con llantas desinfladas aumenta la resistencia al rodamiento, lo que obliga al motor a trabajar más. Revisar la presión al menos una vez al mes puede mejorar el rendimiento hasta en un 3%.

5. Reduce peso innecesario

Muchos conductores utilizan su auto como espacio de almacenamiento. Herramientas, objetos o carga que no utilizas aumentan el peso del vehículo y, por lo tanto, el consumo de gasolina.

Además, elementos como portaequipajes o bacas en el techo afectan la aerodinámica, incrementando el gasto incluso cuando no se utilizan.