México será la sede de la cumbre de la APEC en 2028

México
/ 2 noviembre 2025
    México será la sede de la cumbre de la APEC en 2028
    La última vez que México albergó cumbre de APEC fue hace más de dos décadas. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que evento permitirá a México ser puente entre América y Asia

México será la sede la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, anunció este domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, al término de la reunión celebrada esta semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

“Nos llevamos la sede del 2028, México será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, afirmó Ebrard en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: PAN estalla por asesinato de alcalde: ‘Pidió ayuda y nadie lo escuchó’

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) congrega a veintiún economías de dicha cuenca, entre ellas China y Estados Unidos, y en conjunto representan más del 60 % del PIB global y alrededor de la mitad del comercio orbital.

El anuncio fue incluido en la Declaración de Gyeongju, adoptada en Corea del Sur, y marca el regreso de México como anfitrión de la cumbre tras más de dos décadas.

“El hecho de que hayan votado a favor de que México sea la sede en 2028 habla de la importancia que le otorgan a nuestro país”, añadió Ebrard, quien destacó el reconocimiento internacional hacia el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aquí lo pude constatar, porque estaban presentes más de 20 líderes de todo el mundo; es un gran reconocimiento a la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum, a cómo está manejando su relación con los Estados Unidos, a los éxitos, los avances que ha logrado con su Plan México y a la figura que tiene”, subrayó.

AVANCES EN AGENDA COMERCIAL CON EU

Durante su estancia en Corea del Sur, Ebrard sostuvo reuniones bilaterales con funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense, entre ellos los secretarios de Comercio, Howard Lutnick; y del Tesoro, Scott Bessent, así como con el representante comercial, Jamieson Greer.

“Avanzamos algunas conversaciones con los Estados Unidos. Ahí vamos. Cada semana hay que avanzar, logramos algunos nuevos pasos”, afirmó el titular de la cartera mexicana de Economía.

El funcionario explicó que ambas partes trabajan en la eliminación de “irritantes comerciales” de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

“Tuvimos una buena conversación de cómo vamos a ir avanzando en las próximas semanas(...) muy probablemente en los próximos días nos vamos a volver a reunir en Washington”, adelantó Ebrard.

Temas


Economía

Personajes


Marcelo Ebrard

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?