Altos índices de robos carreteros en México y Estados Unidos

Tanto en Estados Unidos como en México, el robo a transporte de carga en las carreteras mexicanas ha prendido los focos rojos.

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC en inglés), que agrupa a 300 grandes empresas -incluyendo a UPS, Coca Cola y Hewlett Packard- , pidió a la Administración Trump abordar esta problemática durante la revisión del T-MEC, que se realizará en 2026.

Las grandes firmas estadounidenses alertaron, en un escrito a la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR en inglés), que los robos en carreteras tienen un impacto directo en el aumento en costos y riesgos para la inversión.

‘USTR debe lograr que México se comprometa a asignar recursos adicionales y medidas de seguridad concretas que prioricen la protección del transporte de carga y la prevención del robo’, dijo NFTC en su texto, donde afirma que el robo afecta el Capítulo 7 del T-MEC dedicado a facilitación del comercio.

En el marco de las consultas rumbo a la revisión del tratado que iniciará en 2026, el grupo de grandes empresas aseguró que la inseguridad en las carreteras mexicanas golpea tanto a exportadores como importadores en México y representa desde riesgos físicos hasta disrupciones a cadenas de suministro.

‘Los riesgos se extienden mucho más allá de la frontera y se traduce en costos significativos, riesgos de seguridad para los transportistas, interrupciones en la cadena de suministro y riesgos de inversión para México’, dijo la agrupación que incluye a empresas como IBM, Texas Instrumentes y Ford Motor Company.

‘Estos costos e interrupciones afectan tanto a exportaciones como a importaciones estadounidenses. En el caso de las importaciones que involucran insumos que aún están en camino para procesamiento posterior, esto puede provocar interrupciones en la producción’, apuntó NFTC sobre el robo de carga en México.

También en México diversos sectores afectados han elevado la voz sobre la inseguridad en las carreteras.

Baltazar Valdez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), dijo que la inseguridad en las carreteras está fuera de control, pues la extorsión está imparable.

No se trata nada más del crimen organizado, indicó.

‘La inseguridad ha cobrado la vida a los operadores de los tráileres. No hay seguridad, son extorsionados donde quiera que se paran, por el crimen y por las autoridades. Los extorsionan en el camino con cualquier pretexto, tanto policías federales como estatales y municipales’, dijo en entrevista.

Jesús Pérez García, presidente de la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) advirtió que el tema de la inseguridad en las carreteras afecta especialmente en los caminos estatales, donde no llega la vigilancia de la Guardia Nacional.

En tanto, Andrés Franco, director general del Comce Noreste, hizo un llamado a que la inseguridad que afecta a los transportistas se aborde en el Plan México y en la revisión del T-MEC.

Con información de Claudia Salazar y Mayumi Suzuki.